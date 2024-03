Carlo Ancelotti asegura que canceló su deuda a Hacienda Española y espera por decisión del jurado

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reveló este miércoles posterior al final del encuentro entre Real Madrid y Leipzig por Champions League (1-1) que canceló su deuda millonaria con la Hacienda Española de más de un millón de dólares y que no está de acuerdo con los señalamientos en su contra.

Según trascendió en horas tempranas de este miércoles, Ancelotti recibió la denuncia de la Fiscalía en Madrid para cumplir con cuatro años y nueve meses de prisión por supuestamente haber defraudado a la Hacienda Española, pero en la entrevista posterior al partido aseguró que es inocente de los cargos que se le acusan.

“Es una vieja historia que empezó hace ocho años por una declaración de 2015, porque la Fiscalía piensa que yo era residente y yo pienso que no era residente. La multa ya la he pagado, el dinero ya está en la Fiscalía y sólo están hablando los abogados para buscar una solución“, comentó el estratega en un caso que sacudió la previa del choque de octavos de final.

Posteriormente dijo que parte de la acusación existe porque a su juicio no es culpable porque no residía en España (renunció al Real Madrid a finales de la temporada 2014) y el ente público considera que sí hacía vida en el país ibérico.

“Estoy convencido de que yo soy inocente porque no era residente en 2015 y ellos piensan que sí lo era. A ver qué decide el juez”, añadió el italiano.

En cuanto al desarrollo del partido Ancelotti mencionó que posiblemente se haya equivocado en el planteamiento del partido al incluir a Eduardo Camavinga desde el inicio en lugar del habitual delantero brasileño Rodrygo Goes.

“Hay que ser críticos, sí, porque ha pasado otra vez con una pequeña ventaja; a nivel mental no estuvimos bien, con poca presión e intensidad. Puede ser que me haya equivocado en la alineación porque buscaba meter energía y no lo hemos hecho. Hay que hacer autocrítica y evaluar lo que no hemos hecho bien”, culminó Ancelotti.

