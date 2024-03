Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 7 al 13 de marzo

Una auténtica fiesta irlandesa

En el espíritu del Día de San Patricio, llega a Nueva York “A Taste of Ireland – The Irish Music & Dance Sensation”, una producción que presenta a excampeones mundiales de baile irlandés y bailarines de Lord of the Dance y Riverdance del West End, para transportar al público a través de la historia tumultuosa de Irlanda. Desde este viernes 8 hasta el viernes 15 de marzo, el espectáculo revive clásicos como “Danny Boy”, “Tell Me Ma”, “Wild Rover” y muchas otras canciones conocidas. “A Taste of Ireland?” fusiona tradiciones culturales, estilo moderno y mucha diversión, para ofrecer una actuación que ha mantenido a las audiencias de todo el mundo bailando. En el Teatro Loreto del Sheen Center (18 Bleecker Street). Entradas en www.atasteofirelandshow.com.

Foto: James Etheridge

Don Omar y su gira “Back to Reggaeton”

El ícono de la música latina y pionero del reguetón, Don Omar, trae su tan esperada gira “Back to Reggaeton” al Barclays Center, este sábado 9 de marzo, y al Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el domingo 10. El cantante está celebrando dos décadas de música con un espectáculo que contará con sus éxitos más legendarios, como ‘Dale con Dale’ y ‘Cuéntale’, así como aquellos de su EP más reciente, que lleva el mismo nombre que la gira e incluye el sencillo “Sandunga”, una colaboración con Wisin y Yandel, producida por Luny Tunes. A las 8:00 pm ambas noches. Entradas en ticketmaster y https://www.axs.com.

Foto: Cortesía Elastic People

Concierto de flamenco en honor a las mujeres

Como parte de la 23ª edición del Flamenco Festival New York, este sábado 9 de marzo se estará presentando la guitarrista flamenca Antonia Jiménez, quien se ha convertido en una de las mujeres más destacadas en un campo dominado por hombres, junto a la emotiva vocalista Inma La Carbonera. En su concierto “A Gaya”, Jiménez ha puesto música a versos de Lorca y varios poetas españoles que nunca antes habían sido cantadas en el flamenco. Su actuación rinde homenaje a la fuerza de las mujeres y la importancia de la Madre Tierra y se lleva a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). A las 8:00 pm. En Roulette (509 Atlantic Avenue at 3rd Avenue, Downtown Brooklyn) Info & Tickets: https://www.robertbrowningassociates.com .

Foto: Cortesía Helene Browning

El talento femenino de “Música”

En celebración del Mes de la Mujer, el Teatro New Victory presentará las actuaciones del conjunto femenino, Música. Dirigido por la artista nominada al Latin Grammy, Sonia De Los Santos, este alegre concierto bilingüe para jóvenes celebra a las mujeres que hacen música y aquellas que inspiraron a Sonia y a sus compañeras de banda a dedicarse a este arte, para poder compartir su amor por la música con las futuras generaciones. Con diferentes shows desde este sábado 9 de marzo hasta el 17 de marzo, Música animará al público a bailar y cantar al compás de una sinfonía de ritmos latinoamericanos que van desde la cumbia hasta la música folclórica tradicional mexicana. Con canciones originales tanto en inglés como en español. Entradas en la taquilla del New Victory (209 W 42nd Street), en línea en NewVictory.org o por teléfono llamando al 646.223.3010.

Foto: Chuy Gutiérrez

Cuentos del Rancho en Teatro Círculo

Como parte del Teatro Fest NYC 2024, el Teatro SEA estará presentando este sábado 9 de marzo su obra infantil “Rancho Tales”, una reinterpretación de algunas historias familiares favoritas que incorpora música, títeres, movimiento y visuales. Los personajes “Pepa” y “Pepe” guían a todos a través de tres clásicas historias bilingües del rancho: “El Patito Feo,” “Los Tres Cabritos,” y “La Gallinita Roja,” acompañadas de populares canciones de rancho latinoamericanas. Es un espectáculo perfecto para los más pequeños, desde recién nacidos hasta los cinco años. En los espacios del Teatro Círculo (64 East 4th, Manhattan), a las 3:00 pm. Entradas: https://ci.ovationtix.com

Cortesía: Teatro SEA

Oscar Wao en Repertorio Español

Repertorio Español (138 E 27th St, Manhattan) trae de vuelta este sábado 9 de marzo su exitosa obra “La breve y maravillosa vida de Oscar Wao”, como parte del Teatro Fest NYC 2024. Oscar es un ingenuo “nerd” de Nueva Jersey que finalmente ha dejado los grilletes de su imponente madre dominicana y está asistiendo a su primer semestre de universidad en Rutgers con su rebelde hermana. Sueña con convertirse en el J.R.R. Tolkien dominicano y, sobre todo, encontrar el amor. Pero Oscar quizás nunca obtenga lo que desea. Culpa al “fukú”, una maldición que ha perseguido a la familia de Oscar durante generaciones, siguiéndolos en su épico viaje desde Santo Domingo hasta Estados Unidos. A las 8:00 pm. Entradas disponibles en:https://repertorio.nyc.

Cortesía: Repertorio Español

Concierto de piano en el Teatro Pregones

La serie de conciertos “March Is Music”! del Teatro Pregones en El Bronx (575 Walton Avenue) continúa este domingo 10 de marzo, con la presentación de Sylvia Jiang, una destacada pianista de Nueva Zelanda. Graduada de la Escuela Juilliard, ha sido aclamada por los críticos como una “joven pianista dotada de genuina sustancia” y “la pianista emergente más notable de Nueva Zelanda”. Las actuaciones de Sylvia han sido destacadas en BBC News, TV3, ABC Australia, entre otros medios. Ha ganado numerosos premios principales en competencias nacionales e internacionales, incluyendo los prestigiosos Concursos Internacionales de Piano Hastings y Wallace National. A las 3:00 pm. Más información y boletos:https://pregonesprtt.org.

Exhibición en el Instituto Cervantes

Coincidiendo con el Mes de la Mujer, el Instituto Cervantes de Nueva York (211 E 49th St) acaba de inaugurar la exposición “Aquella eterna admiración”, dedicada al doble centenario de Alicia de Larrocha (1923-2009) y Victoria de los Ángeles (1923-2005). La muestra narra la brillante trayectoria de la soprano y la pianista catalanas, dos artistas que coincidieron en el tiempo y marcaron hitos en la historia musical de España. A través de fotografías, cartas, vestidos, partituras y otros objetos nunca antes expuestos, la muestra es también un relato de cariño y respeto, el retrato de una fructífera amistad a lo largo de un siglo de vida lleno de encuentros y proyectos compartidos. Información en: www.newyork.cervantes.org

Festín de pasta y vinos naranja

Doreen Winkler, la fundadora de Orange Glou, la primera y única tienda dedicada exclusivamente a los vinos naranjas en la ciudad, estará realizando una serie de pop-ups junto al Chef Cameo Fucci del restaurante Allora Pasta Co., los días 10, 17 y 21 de marzo, a las 6: 00 y 7:00 pm. Los vinos naranja se elaboran con uvas blancas pero en el estilo de un vino tinto, donde el jugo y las pieles permanecen en contacto después del prensado, agregando color y textura a vinos muy únicos y aptos para la comida. En el evento, los invitados disfrutarán de una degustación de cuatro platos, con dos pastas hechas a mano, maridadas con cuatro vinos. El 10 de marzo habrá un menú vegetariano que incluirá una ensalada de naranja sanguina y rábano negro; culurgiones de Cerdeña rellenos de papa, pecorino y cebollino; tortellini de ricotta en brodo con mantequilla dorada y caldo de jardín; y pastel de aceite de oliva y sémola con limón confitado. A las 6 pm en Orange Glou (264 Broome Street cerca de Orchard St.). Los boletos están disponibles en https://allorapasta.com/shop/wineandpasta.

Foto: Cortesía Danielle Adams

La agenda se publica todos los jueves.