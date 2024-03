Eddy Herrera llega a El Bronx muy ‘agradecido’

Eddy Herrera tiene algo que confesarle a sus seguidores. Al famoso merenguero ya le cansa un poco interpretar “El Jardinero”, aquel tema que lo hiciera famoso junto a Wilfrido Vargas, por allá en 1995, y que forma parte de la memoria musical latinoamericana.

“Esa canción va a cumplir 40 años el año que viene, y si me preguntan cuántas veces la he cantado diría que todas las veces y un montón más. Ese trabalenguas me lo sé de memoria y me sale como si fuese a tomarme un vaso de agua, pero sí, ya me cansa un poco cantarla”, revela Herrera. “Pero la verdad es que cuando yo arranco ‘y cómo se atreve usted a decirme a mí…’, se me va eso, y me pongo loco, me transformo”.

Por otro lado, una canción que parece no cansarle nunca es otro de sus grandes éxitos: “Pégame tu vicio”.

“Ese tema me envuelve, me pone mal. No sé qué tiene esa canción, quizá la palabra ‘mami’, combinada con el sex appeal, con la historia ‘pégame tu bendito vicio’. Me encanta”, dijo soltando una carcajada.

Pero para tranquilidad de su público neoyorquino, ambos temas serán parte del repertorio que Herrera tiene preparado como parte de su espectáculo “Agradecido”, que luego de estrenar en República Dominicana el año pasado, traerá al escenario del Lehman Center de El Bronx, este sábado 9 de marzo.

El show es una celebración de los casi 35 años de carrera del llamado “Gigante del Merengue”, quien luego de formar parte de la orquesta de su papá musical, Wilfrido Vargas, se desarrolló como solista alcanzando el éxito con temas como “Carolina, Carolina”, “Tú eres ajena”, y “A dormir juntitos”, por nombrar algunos.

“Escogimos ese nombre (Agradecido) porque amo dar las gracias, me encanta la palabra generosidad, y me envuelve en todo lo que hago como persona y también como artista”, comenta el merenguero.

¿Y de qué está agradecido Eddy Herrera?, le preguntamos.

“Estoy agradecido de la vida, de Dios, de mi familia, pero sobre todo de ese pueblo latinoamericano a nivel global, conformado por 17 países que son los que visito cada año. Estoy agradecido por tantos aplausos, de dar un promedio de 110 conciertos al año. Cómo no voy a estar agradecido”, cuenta.

Invitados de lujo

Herrera regresa a Nueva York, ciudad a la que no visitaba desde 2017, para presentarse por primera vez en el Lehman Center for the Performing Arts, acompañado de unos invitados muy especiales.

“Estoy ansioso de que llegue el sábado, porque ya está listo el espectáculo. Es un show lleno de éxitos de mi carrera de casi 35 años y tiene un plus adicional, cantaré con mi papá Wilfrido Vargas, mi invitada, la Diva Miriam Cruz, y El Canario, uno de los más grandes soneros”, explica. “Va a haber una interacción bonita, fraternal, rebozada de armonía merenguera y con un poco de salsa. Estoy seguro de que va a ser una noche mágica”.

Es la primera vez que Herrera presenta “Agradecido” fuera de su país natal, donde en septiembre del año pasado, en el Gran Teatro del Cibao, batió récords de ventas y logró ser nominado a los Premios Soberano, como Mejor Espectáculo del Año.

Dicha presentación sirvió además para crear su próximo álbum, que se llamará “Eddy Herrera: Agradecido Live” y saldrá a mediados de abril, así como un especial para YouTube, grabado con seis cámaras 4K a 32 canales.

Herrera lanzó el año pasado su disco “Imparable”, del que promociona actualmente el sencillo “Quiero Más”, antes de presentar su álbum en vivo.

En detalle



Qué: Eddy Herrera, “Agradecido”, El Concierto, con Miriam Cruz, Wilfrido Vargas y José Alberto “El Canario”

Dónde: Lehman Center for The Performing Arts, 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468

Cuándo: sábado, 9 de marzo, a las 8:00 pm

Boletos: en www.lehmancenter.org/events/eddy-herrera o llamando al 718-960-8833.