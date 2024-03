Joe Biden es el presidente que logró estabilizarnos

Los demócratas debemos entender la distinción entre el político electo y el candidato a la reelección.

Es menester comprender que nos encontramos en un año electoral, un periodo donde los ciudadanos Americanos ponderan sus opciones para determinar el futuro político del país.

Todo lo que se dice de un candidato puede ser utilizado en su contra. De esto hay referencia histórica de sobra, pregúntenle a Hillary Clinton y los dichos “emails” de la contienda electoral en contra del expresidente Trump.

Joe Biden no será el mejor político. No, no es elocuente, ni carismático, se tropieza al caminar y se turba en sus discursos. Ya tiene sus añitos y es otro “blanquito” que quiere ocupar la Casa Blanca. También es cierto que es un hombre íntegro, con vasta experiencia política, un compromiso inquebrantable con el país y con la posibilidad de hacerlo cada vez mejor.

Es el Presidente que logró estabilizarnos luego de una crisis sanitaria a nivel internacional, el Funcionario Electo responsable por garantizar servicios básicos y ampliar oportunidades para individuos y comunidades desventajadas.

La administración Biden-Harris es responsable de haber prevenido un colapso económico tras la debacle de la pandemia, son los causantes de perdonar a cientos de miles de préstamos estudiantiles, garantizar el matrimonio LGBTQ+ a través de proyecto de ley, legislación para reducir la violencia mediante armas de fuego. Nominar a la primera mujer negra en la Corte Suprema, bajar significativamente el costo de los medicamentos, entre muchas otras cosas.

Cierto, hay oportunidad para mejorar y en diversas áreas hay que hacerlo diferente. Ese precisamente es el motivo de la reelección, la posibilidad de continuar haciendo el trabajo y lograr que aterricen los resultados.

Es momento de apoyar, destacar y difundir las virtudes de nuestro candidato.

El próximo año cuando juramente a un segundo término en la Presidencia, retomamos nuestras críticas y verbalizamos nuestros reclamos para seguir haciéndolo mejor.

Mientras tanto, la basé política del candidato opositor, a pesar de ser un candidato acusado criminalmente de múltiples cargos incluyendo tratar de robarse la elección pasada, saldrá a votar como si nada.

Él logra absoluta e incuestionable lealtad por parte de sus seguidores.

Es tiempo de distinguirnos, momento de poner al lado, las emociones, el apasionamiento y pensar con cabeza fría quién es la mejor alternativa para el país y nuestro futuro a nivel individual y colectivo.

Al final, la vida no es necesariamente de la forma que nos gustaría que fuera, la vida es como es.

Estas son las alternativas políticas que tenemos disponibles, uno de esos dos Presidentes revalidará.

David Benítez, es Estratega de comunicaciones. @imdavobenitez