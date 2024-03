8 artículos de marca de lujo a solo $1.25 en Dollar Tree

Dollar Tree se caracteriza por vender productos por solo $1.25 dólares, pero eso no significa que no incluya marcas de lujo entre sus ofertas. Best Life dio a conocer las recomendaciones de usuarios de

TikTok que han identificado las marcas de lujo que la tienda vende por menos de $2 dólares.

Hey Humans

Para el cuidado de la piel Dollar Tree ofrece los productos de la marca creada por Jada Pinkett Smith, Hey Humans. La loción corporal y el gel de baño se pueden conseguir por menos de $2 dólares, a diferencia de otros minoristas, como Amazon, donde se pueden comprar hasta por $10 dólares cada artículo.

Dermageek

La tienda de descuentos tiene el suero facial desintoxicante y la crema nutritiva facial de noche de la marca Dermageek por tan solo $1.25 dólares. En Amazon, el suero facial se vende por $10 y la crema de noche por $25. En Walmart el limpiador cuesta $16.

Sukin

La crema para ojos Sukin cuesta solo $1.25 en Dollar Tree, mientras que Target se vende por $ 9.99 dólares. La minorista también tiene una botella de jabón de la marca, así como champús y acondicionadores de un litro.

Kendall y Kylie

En Dollar Tree se pueden conseguir artículos de la marca KENDALL + KYLIE, como cartucheras o porta cosméticos por solo $1.25 dólares cada uno. En otros lugares este mismo producto puede costar hasta $8 dólares, según los testimonios publicados en TikTok.

Milani

En Dollar Tree se pueden encontrar labiales de la marca Milani en tan solo $1.25 dólares, iguales a los de CVS, donde se consiguen por más de $8 dólares.

Flower Beauty

Estos cosméticos se venden en la competencia en alrededor de $11.50 dólares, pero en Dollar Tree el juego de delineadores de labios cuesta $1.25.

Madison Tyler

Otro producto de calidad y buen precio de la tienda de precios bajos es el gancho para cabello de la marca Madison Tyler por $1.25 dólares, que normalmente en otras tiendas cuesta $10 dólares.

Mrs. Meyers

La marca de productos de limpieza y jabones ecológicos se vende en todas partes. En Target un jabón de manos se vende por alrededor de $5, y aunque puede ser un buen precio, en Dollar Tree se consigue más barato.

