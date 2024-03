Antigua casa de Rocío Dúrcal ha sido comprada por su hija Shaila

Recientemente se ha informado que una de las hijas de Rocío Dúrcal compró en su totalidad la casa de la familia en Torrelodones, España.

Shaila Dúrcal y sus dos hermanos mayores, Antonio y Carmen, heredaron la propiedad tras la muerte de Antonio Morales, el cantante que fue pareja de Dúrcal desde 1970 hasta la muerte de ella en 2006.

En los últimos 10 años la residencia estuvo prácticamente abandonada, pero ahora Shaila se ha hecho con la totalidad de la residencia y tiene planes de hacer reformas cuidando los detalles originales.

Hay que destacar que esta propiedad para la familia es de gran importancia. En primer lugar porque allí están las cenizas de Rocío y Antonio, sus padres. Por otro lado, para Shaila esa residencia representa su infancia.

Esta información fue confirmada por la misma Shaila a través de la revista ‘Lecturas’, incluso aprovechó para compartir detalles del interior de la casa con el medio.

Hay que recordar que esta mansión se encuentra en Torrelodones, un municipio ubicado al noroeste de Madrid. Uno de sus mayores atractivos es que está rodeada de naturaleza por estar a los pies de la sierra de Guadarrama.

Dúrcal y su esposo se mudaron a esa residencia en los años 70, por lo que sin duda es un lugar histórico.

Por los momentos no se tiene certeza sobre el uso que le dará Shaila a la vivienda. Lo que sí es seguro es que se encargará de su mantenimiento. Hay que recordar que ella actualmente vive entre México y Estados Unidos.

Aunque en la reciente publicación dejó pistas y posiblemente el lugar se convierta en su casa de retiro. “Venir a mi tierra es muy importante para mí, voy a intentar organizar mejor mi tiempo. Sacrifiqué mucho al perseguir ese sueño americano que tenía desde muy jovencita para lograr tener una carrera allí. Me he pasado la vida sin ellos y me apetecía mucho estar aquí”.

