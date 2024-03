Linwei Ding, el exingeniero de Google al que EE.UU. acusa de robar para China archivos secretos sobre Inteligencia Artificial

Estados Unidos acusó a un exingeniero de software de Google de robar secretos comerciales sobre Inteligencia Artificial (IA) mientras trabajaba en secreto para dos empresas chinas.

Linwei Ding, también conocido como Leon Ding, fue acusado en California de cuatro cargos y fue arrestado el miércoles.

El ciudadano chino presuntamente robó más de 500 archivos confidenciales.

Si es declarado culpable, el acusado podría ser condenado a 10 años de prisión y US$250.000 en multas por cada cargo.

Hasta el momento no se ha logrado localizar a ningún abogado de Ding para que haga comentarios sobre el caso.

Los delitos de los que se le acusa se relacionan con la infraestructura de los centros de datos de supercomputación de Google, que se utilizan para albergar y entrenar grandes modelos de IA.

Según la acusación, Ding fue contratado por Google en 2019 y entre sus responsabilidades figuraba el desarrollo de este software.

Información en la nube

Supuestamente comenzó a cargar en la nube información almacenada en la red de Google a través de una cuenta personal de la misma compañía en mayo de 2022. Este proceso continuó periódicamente durante un año, señala la acusación.

Mientras tanto, la Fiscalía asegura que pasó varios meses en China trabajando para Beijing Rongshu Lianzhi Technology, una nueva empresa de tecnología.

La acusación indica que le ofrecieron US$14.800 al mes para ser el director de tecnología de la compañía.

“El Departamento de Justicia no tolerará el robo de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas que podrían poner en riesgo nuestra seguridad nacional”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland, según informó el diario estadounidense The New York Times.

También se alega que fundó su propia empresa de tecnología, Shanghai Zhisuan Technology, que se centraba en IA y el aprendizaje automático, donde se convirtió en director ejecutivo.

