¿Merece la pena comprar la nueva MacBook Air 2024 con chip M3?

Apple acaba de lanzar la nueva versión de su laptop más vendida: la MacBook Air. En dos versiones de 13 y 15 pulgadas. Con la gran novedad de que ahora incorpora el chip M3.

Yo llevo un año trabajando con la MacBook Air M2 de 15 pulgadas. La utilizo sobre todo para editar vídeos que luego se publican en nuestro canal de YouTube de Siempre Auto.

Muchas veces edito en un avión, un hotel o en la terminal de un aeropuerto. Cambiar a la MacBook Air me ayudó por varias razones:

– Procesa los vídeos más rápido que mi anterior laptop (PC).

– Parte del material grabado lo tomo con un iPhone. La descarga de iPhone a MacBook es sencillísima a través de Air Drop.

– Aunque más pesada que mi otra laptop, aún es lo suficientemente ligera como para cargarla a todas partes. Pesa 3.3 libras (1.51 kg).

– El iMovie que trae ya incorporado es suficiente para editar el primer draft del video.

– No me preocupo por la duración de la batería. Salgo de casa a un viaje corto de dos o tres días y casi nunca tengo que recargarla antes de volver a casa. Aunque también es cierto que no la estoy usando todo el tiempo. (Se supone que permite ver video durante 18 horas o navegar por Internet durante 15 horas).

– La cámara 1080p y los tres micrófono y seis altavoces son más que suficiente para llamadas por Zoom e incluso para hacer entrevistas de forma remota que luego publicamos en nuestros sitios web.

El nuevo MacBook Air M3 acaba de salir a la venta con el mismo precio que tenía el M2, que ahora seguirá vendiéndose por $200 menos. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

Prueba de la MacBook Air M3

Ahora he podido ser uno de los primeros en probar la MacBook Air M3 que recién se lanza. Éstas son mis conclusiones tras un par de días de uso:

– Físicamente la laptop es exactamente igual que la M2. Diseño, pantalla, teclado, puertos, peso… nada ha cambiado respecto a la versión anterior.

– El chip M3 es más rápido que el M2. (Apple dice que un 30% más rápido). Pero tampoco diría que es una mejora de la noche al día.

– Permite conectarse a dos pantallas a través de los dos puertos USB-C Thunderbolt que trae en el lateral izquierdo. Es la primera vez que se puede hacer display a dos pantallas desde una MacBook, Air o Pro. Me parece un gran avance para los que nos gusta trabajar con dos pantallas en casa. Eso sí, hay que tener la laptop cerrada para “emitir” la señal a los dos dispositivos, así que nunca vas a poder tener tres pantallas.

Toda la nueva línea de Macs de Apple. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

– La unidad de prueba es la “Midnight”, es decir, la carcasa de aluminio es de color azul oscura casi negro. Apple asegura que en los nuevos modelos se ha hecho un tratamiento para que queden menos manchas de huellas de los dedos, algo que se comenta mucho de la versión anterior. Personalmente, no me molestaba tanto antes, pero tampoco es cierto que ahora hayan desaparecido por completo las huellas.

MacBook Air M3: Conclusión

La MacBook Air 2024 M3 no presenta grandes cambios respecto a la M2, pero eso no quiere decir que no sea una excelente laptop para casi todo tipo de uso. Además, mantiene los mismos precios que la versión anterior ($1,099 dólares para la versión de 13 pulgadas y $1,299 dólares para la de 15 pulgadas, aunque se encarecen según la memoria). Mientras que la M2 ahora baja de precio $200 dólares (ojo, un buen deal para quienes no necesiten proyectar en dos pantallas).

Para los que tengan ahora la M2, es difícil justificar el gasto de actualizarse a la M3. Yo no lo haría.

Si tuviera la MacBook Air M1, me lo pensaría, porque ahí la mejora de velocidad con el chip M3 sí es notable.

Para quienes aún tienen la antigua MacBook Air con chip Intel, es tiempo de cambiar. Van a estar muy contentos.

Comparando la MacBook Air M2 (abajo a la derecha) con la nueva MacBook Air M3 Midnight (izquierda) conectada a un Studio Display. Sí, messy. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

