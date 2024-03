VIDEO: Arremeten contra Karol G por supuestamente “copiar” los pasos y movimientos de Shakira

A pesar de ser condecorada con el The Woman Of The Year Awards, por parte de la organización musical Billboard Women In Music el pasado miércoles 6 de marzo, Karol G no se “salvó” de convertirse en blanco de críticas y comentarios por, presuntamente, querer imitar el estilo y los clásicos pasos de baile de Shakira.

Durante la realización del evento, la intérprete de “QLONA” llevó a cabo una breve presentación en donde lució un largo vestido blanco que causó furor pero que también fue relacionado con la indumentaria que Shakira suele emplear durante sus shows.

De igual manera, y como parte de su show, Karol G realizó su show totalmente descalza, lo que aumentó la comparación con la también colombiana, quien ha actuado sin zapatos en diversos conciertos.

Karol G nunca podrás ser Shakira 😭 pic.twitter.com/QRqCMNuxq0 — ' (@taykirahaze) March 8, 2024

¿Karol G quiere imitar a Shakira?

Luego de la presentación de Karol durante la gala de los Billboard Music In Music, un gran número de usuarios comenzaron a señalar que, además de la indumentaria, la colombiana llevó a cabo diversos pasos que han sido vistos con anterioridad en Shakira.

Incluso, otro grupo de seguidores no dudó en comparar, a través de diversas publicaciones, los pasos de Shakira y Karol G revelando que “Karol G jamás será Shakira”. Finalmente, diversos internautas compararon la forma en la que Shakira baja los escalones en su show con la antigua caída que tuvo Karol G durante un concierto y en el que resbaló por las escaleras.

Ante esta serie de críticas, fanáticos de Karol G señalaron que los pasos que la colombiana escenificó el pasado 6 de marzo no son “exclusivos” de Shakira. Incluso, hubo quienes revelaron que esta forma de baile es propia de los artistas originarios del país sudamericano.

De igual manera, y como parte de la “defensa” de Karol G, diversas personas señalaron que el discurso de la colombiana en la ceremonia pasada, tuvo mayor impacto en el reciente anuncio que hizo Shakira sobre su álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Karol G fue premiada con The Woman Of The Year Award. Crédito: Mezcalent

Cabe resaltar que durante su discurso de aceptación, la misma Karol G mencionó que sigue omitiendo los comentarios de quienes señalan que sus triunfos y galardones se los debe a otros artistas.

Es importante recordar que a pesar de la variedad de comentarios, tanto de los seguidores de Karol G como de Shakira, ambas cantantes han mostrado y revelado su amistad y compañerismo, algo que quedó en evidencia luego de su colaboración del año pasado con la canción “TQG”.

Continúa leyendo

Shakira revela el tracklist de su nuevo disco y hay colaboraciones muy inesperadas

Shakira habría sido rechazada por un reconocido actor colombiano hace más de 30 años

De Karol G a Olga Tañón, la boricua también vive tremendo susto arriba de un avión