Fraudes y estafas: no nos dejemos embaucar

Ayer finalizó la Semana Nacional de Protección de los Consumidores, pero como los fraudes, estafas y otros delitos similares continúan en aumento, vamos a dedicar esta columna a ese tema.

Solamente un tipo de estafas –el robo de identidad— afecta a latinas y latinos en menor medida que a otros sectores de la población. Esa forma delictiva perjudica al 6% de los hispanos, al 7% de los afroamericanos, al 8% de las personas de otros orígenes, como asiáticos, y al 12% de los blancos no hispanos.

Pero nuestra comunidad es la que más sufre casi todas las demás formas de fraude, como indica un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de 2021. Dos de cada cinco latinos dicen que fueron blanco de estafadores, y la mitad de ellos señala que perdió dinero por esas maniobras. Más triste aún, más de la mitad de esos estafados volvieron a ser víctimas de otro fraude.

No sólo eso, sino que nuestra gente paga con más frecuencia a los delincuentes por medios que admiten menos posibilidades de denuncia y recuperación. No debemos olvidar que quienes estafan por teléfono o en línea por lo general tienen métodos delictivos de eficacia comprobada. El informe de la FTC explica, por ejemplo, que los estafadores saben explotar las barreras lingüísticas y las diferencias culturales para quedarse con lo ajeno.

Dice un viejo proverbio español adaptado a nuestros tiempos que “persona prevenida vale por dos”. Por eso les cuento cuáles son los fraudes más frecuentes contra los hispanos.

Uno es que mediante llamadas, mensajes de texto o de correo electrónico, alguien afirma ser funcionario de gobierno para demandar pagos por medio de giros o tarjetas de crédito o regalo. A veces no buscan dinero de inmediato sino datos de identidad. Para robar dinero luego, por supuesto. Por lícitos que suenen, no hay que dar ninguna información de ningún tipo. Porque las oficinas gubernamentales no realizan gestiones de este tipo por teléfono.

Otra forma de estafa común contra nuestra comunidad es la de los trámites de inmigración. Los funcionarios de inmigración no hacen trámites por teléfono. Punto. Y si se identifican como “notarios” que pueden acelerar o facilitar algún trámite, cuelguen de inmediato. Los notarios no pueden hacer nada de eso. Una abogada o un abogado pueden ayudar en casos de inmigración, pero un notario no es un abogado. Cuelguen y llámenos a la Hispanic Federation, para que le pongamos en contacto con alguna de nuestra organizaciones miembros especializadas en inmigración.

Otro ejemplo. La tecnología de Inteligencia Artificial (AI) hace posible recrear voces con sorprendente fidelidad. Y eso, a su vez, posibilita reproducir las voces de niños y jóvenes, llamar a sus abuelos, y pedirles dinero con la excusa de que los nietos están en peligro o en problemas.

Por supuesto, hay muchos más fraudes y estafas que éstos. Desde falsos ofrecimientos de trabajo hasta amistades o enamorados instantáneos que necesitan dinero. En muchos casos, es imposible remediar las consecuencias de estas estafas después que ocurren, y por eso es tan importante estar prevenidos. Sobre eso, abunda la información, así como sobre las maneras de denunciarlos.

Una buena fuente de datos es la página web de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James.

También pueden obtener buena información en esta página web de la Comisión Federal de Comercio o FTC.

Pero lo más importante, nos dicen los expertos, es no confiar en nadie que esté tratando de obtener dinero o datos sobre nuestra identidad y nuestras finanzas. Cuelguen y llamen a la policía, al 311, o a sus familiares y amigos, que probablemente podrán aconsejarles.

Y si quieren saber más sobre la Hispanic Federation, pueden consultar aquí, o llamarnos a nuestra línea gratuita y bilingüe, (866) HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 44to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation