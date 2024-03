VIDEO: Esposo de Nataly Umaña va a “La Casa de los Famosos Colombia” para terminarla por infiel

La actriz colombiana Nataly Umaña se encuentra en el ojo del huracán luego de que en “La Casa de los Famosos Colombia” empezó un romance con el modelo Miguel Melfi, mientras su esposo, y miles de personas fueron testigo de los besos y caricias entre ambos.

Fue tal el escándalo, que su pareja, Alejandro Estrada, con quien llevaba 12 años casados, se presentó en el reality para terminar su matrimonio.

“Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y, sobre todo, siempre confié en que podríamos superar cualquier adversidad.

Pero sobre todo, me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después.

Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad, saber decir las cosas a tiempo. Porque si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor“, aseguró.

Mientras Nataly derramaba algunas lágrimas, Estrada continuó: “Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada. Perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado”, agregó.

“Gracias por todo, te amo. Se feliz, se muy feliz. Ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. ¡Hasta nunca!”, finalizó mientras se quitaba su anillo de matrimonio para dejárselo a Nataly en la mano.