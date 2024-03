Malas noticias para los Yankees: Gerrit Cole se perdería de seis a ocho semanas por su lesión en el codo

El pasado martes durante los Spring Training el lanzador de los New York Yankees, Gerrit Cole, sufrió una molestia en su codo derecho. Por lo que tuvo que someterse a una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión.

Los resultados no arrojaron buenas noticias, aunque no tan malas como se esperaba, pues por el momento Cole parece no presentar un desgarro del ligamento colateral cubital del codo. Aunque el As de los Yankees si estará fuera entre seis a ocho semanas por esta lesión.

El lanzador de 32 años viajará lo más pronto posible a Los Ángeles donde otro especialista evaluará su caso para una segunda opinión. Así lo informó The New York Post este miércoles.

El actual ganador del premier Cy Young de la Liga Americana solo había realizado una apertura en este Spring Training ante los Toronto Blue Jays. Cole tuvo 2.0 innings de labor en los que permitió tres carreras y cuatro hits.

Gerrit Cole viene de ganar el premio Cy Young de la temporada 2023 con los Yankees. Crédito: AP

Esta es una grave noticia para los Yankees, que probablemente no tendrán a su As para el Día Inaugural. El propio Aaron Boone, manager del equipo, comentó para MLB Network lo complicado de la situación actual de su brazo estrella.

“En este momento, hay incertidumbre sobre lo que está sucediendo ahí dentro. Estamos esperando que todos den su opinión. A veces, la primera impresión no es concluyente. Quieres asegurarte cuando se trata del codo. Quieres asegurarte de hacerlo bien y tomar la mejor decisión. Solo tenemos que ser pacientes”, explicó el timonel.

¿Refuerzo en la rotación tras la lesión de Cole?

En menos de 15 días los Yankees debutarán en Texas ante los Houston Astros en la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Sin Cole presente para este inicio de campaña, el equipo del Bronx podría ir a buscar un nuevo lanzador.

Un reporte de USA Today afirmó este martes que los Yankees habrían retomado las conversaciones con los Chicago White Sox para hacerse de los servicios del derecho Dylan Cease.

Por otro lado, SportNet New York también comenta que la franquicia neoyorquina podría terminar de dar el golpe sobre la mesa e ir por el lanzador más cotizado de la agencia libre. Blake Snell, quien viene de ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Por el momento el manager Aaron Boone tendrá que contar con Carlos Rodón, Marcus Stroman, Néstor Cortés y Clarke Schmidt como abridores para su rotación. Al menos hasta que la gerencia haga algun movimiento para añadir otro brazo antes del Opening Day.

