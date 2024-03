Frappuccino Matcha Crème: la bebida de Starbucks para celebrar el Día de San Patricio

Para celebrar el Día de San Patricio, Starbucks muchas cadenas de comida rápida y cafeterías está anunciando los ofertas y menús con sabores y color verde de la temporada, tal es el caso de Starbucks, que aunque no lanzó una colección para la fecha si anunció un frappuccino “Luck of the Matcha Crème” con infusión de caramelo.

Starbucks presenta una versión navideña especial de Matcha Crème, probablemente impulsado por otras cadenas que ya anunciaron las bebidas para celebrar la fecha, como McDonald’s con su favorito con sabor a menta, el Shamrock Shake.

The Luck of the Matcha Crème Frappuccino está disponible desde el martes 12 de marzo por tiempo limitado según un comunicado, citado por Tasting Table.

Se trata de una bebida “inspirada en una olla de oro al final del arco iris” con una mezcla del Matcha Crème Frappuccino estándar de Starbucks con jarabe de caramelo en la bebida. Además de un remolino de caramelo en la crema batida y un crujiente de caramelo y azúcar.

Los miembros de Starbucks Rewards podrán hacer un pedido gratis del especial del Día de San Patricio, o cualquier otra bebida, con una oferta de un solo día esta semana.

Y para el 14 de marzo, Starbucks llama a la oferta de bebida gratis “Thurs-Yay” y estará disponible de 12 a 6 p. m. en las tiendas locales. La oferta es exclusiva para los miembros de Starbucks Rewards, quienes pueden comprar una bebida artesanal y obtener un segundo gratis.

