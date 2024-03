Kennedy Jr. anunciará su elección de vicepresidente a finales de este mes

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. anunciará su compañero de fórmula (candidato a vicepresidente) en un evento a finales de este mes, informó su campaña.

Detallaron que el anuncio se llevará a cabo en Oakland, California, en la mañana del martes 26 de marzo. Kennedy Jr. está poniendo a disposición entradas para el evento por una contribución de campaña de $24 dólares, mientras que los niños pueden asistir de forma gratuita, según The Hill.

Asimismo, se podrá acceder a una “recepción exclusiva posterior al anuncio” y obtener “mercancía conmemorativa” del evento, todo por un costo de $500 dólares.

“Este evento histórico reafirmará los principios clave de la campaña de Kennedy de restaurar la clase media, poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas, desenrollar la maquinaria de guerra y deshacer la captura corporativa de nuestras agencias gubernamentales”, dijo su campaña en un comunicado de prensa.

¿Quién será?

La información sobre el anuncio final surge pocas horas después de que The New York Times informara que Kennedy Jr. está considerando al mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, y al exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura, como sus acompañantes de fórmula.

De acuerdo con el NYT, no está claro si alguno de ellos ha recibido una oferta formal a la posición, pero ambos han “recibido con buenos ojos los acercamientos”.

El miércoles por la noche, Kennedy Jr. dijo que Rodgers está “probado en batalla”.

“Y queremos a alguien joven que cuide de esa generación. Aaron Rodgers está probado en batalla. Él se puso de pie. Ha sido golpeado por la prensa, ha defendido las cosas en las que creemos. Me gusta esa parte de su personaje. Es un pensador crítico y creo que lo necesitamos en este momento, ya que conocemos el auge de la [inteligencia artificial]”, dijo.

Rodgers, un cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL y excampeón de Super Bowl con los Green Bay Packers, es un arduo seguidor de Kennedy, según el medio antes citado, y lo menciona comúnmente en entrevistas.

“Mi padre solía decir que uno de los deberes de vivir como ciudadano de la democracia es mantener una postura constante de escepticismo hacia la autoridad. Y creo que Aaron lo demostró”, dijo Kennedy, según The Hill.

“También es alguien que creo que me ayudará a que el país vuelva a estar sano. Ya sabes, tiene 40 años. Está centrado en su propia salud. Es muy consciente de los problemas de salud. Y sabes, esa es una de las cosas que voy a hacer, una de las partes clave de mi agenda es lograr que el país vuelva a estar sano”, añadió.

