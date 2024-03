Las Jevas de Teatro Breve llegan a NYC como parte de “BoriCorridor Tour” para conectar con la diáspora puertorriqueña

Nueva York – Las Jevas de Teatro Breve no se quedan calladas. Saben que la palabra es un puente a la liberación y la utilizan sin tapujos.

Todo comenzó hace unos 10 años, cuando empezaron a hablar como les dio la gana, sobre lo que les dio la gana. Las Jevas empezaron a expresar lo que las mujeres piensan, pero, muchas veces, no se atreven a manifestar públicamente. A través de esta especie de confesionario sin penitencia, el grupo de actrices puertorriqueñas ha logrado expandir su espacio de liberación para atraer no solo a mujeres, también a hombres curiosos de explorar las profundidades de la cotidianidad femenina.

Compartir sus batallas y deseos diarios de manera sincera, explícita y sin pretensiones, matizado con un toque de humor y sátira, ha sido, a juicio de Las Jevas, la clave del éxito.

De pensar que se trataría de una propuesta bastante arriesgada, Noche de Jevas ha pasado a unir a mujeres que llegan en“manada” a Teatro Breve y a hombres cómplices al punto que algunas temporadas han sumado más de 70 presentaciones seguidas de la pieza.

Una propuesta políticamente incorrecta

“A veces, las mujeres piensan cosas que no se atreven a decir porque son políticamente incorrectas, y ver alguien en escena diciendo exactamente los que estás pensando y no te has atrevido decir por años, conectamos con el público. A mí me sorprende también ver a los hombres sorprendidos de enterarse de issues femeninos o de maneras de pensar femeninas que a ellos ni les había pasado por la mente; y es también hasta una tarea educativa”, dijo la actriz Lourdes Quiñones, una de Las Jevas, en entrevista con El Diario.

Contrario a lo que esperaba Lucienne Hernández, también parte del grupo de actrices que componen el grupo de comedia, desde la primera presentación, Las Jevas fueron acogidas por un público ávido de contenido que retrate sin miedo y de manera irreverente la realidad puertorriqueña y sus distintos componentes.

“Yo recuerdo esa primera Noche de Jevas cuando nuestro material se podía ver fuerte, porque es un lenguaje soez para algunas personas o explícito; y hablamos del placer sexual explícitamente; de la batalla de ser mamá y esposa y tener carreras…Y recuerdo que ese primer día la reacción fue tan y tan genial de ver mujeres llegar en manada al teatro, que no era nuestro público. Ahora que nuestro trabajo se ha dado a conocer bastante en Puerto Rico, pues hay funciones donde hay más hombres. Hay toda una cultura de que primero vienen las mujeres solas con sus amigas… y dejan a los papás con los nenes; y después ellos se quedan con los nenes y vienen los hombres a ver un material bien femenino”, contó.

“Me siento privilegiada de vivir en un momento en el que libremente podemos expresar nuestra comedia, sátira y humor. Nos han dejado hacer lo que nos da la gana, para decirte la verdad”, añadió la teatrera experta en improvisación.

Las Jevas son la manifestación más femenina, en todas sus expresiones posibles, de lo que en esencia es la compañía Teatro Breve. Creada en el 2006, Teatro Breve ha desarrollado una radiografía viva de la sociedad puertorriqueña que, aunque explícita nunca cae en lo ordinario. Una propuesta en la que se expone de manera muy original la capacidad de los boricuas de reírse de su propia indignación, tristeza, necesidades, y trascenderlas.

Hernández y Quiñones se presentarán junto a Cristina Soler y Melissa Rodríguez este viernes en Hostos Center for the Arts & Culture en El Bronx como parte del espectáculo “Las Jevas Tour”.

Esta será la primera vez que las integrantes del proyecto teatral compartirán presencialmente con sus seguidores de la diáspora en Nueva York como parte de “BoriCorridor Tour”.

La iniciativa busca unir a artistas puertorriqueños con audiencias en el exterior y organizaciones que promueven el arte y la cultura de la isla en EE.UU.

Es la primera vez que Las Jevas salen de Puerto Rico

“Vamos, básicamente, con nuestro formato tradicional. Nosotros nos caracterizamos por trabajar ‘stand-up’, ‘sketch comedy’ y todo es de nuestra autoría; esa esencia permanece mezclada con el hecho de que ahora somos todas mujeres. La propuesta de Noche de Jevas no ha salido de Puerto Rico hasta ahora, pero la esencia de cómo hacemos comedia permanece. Nos hemos atemperado a los cambios desde el huracán (María) hasta ahora, lo que ha pasado en términos de género ha sido como turbulento. Creo que Noche de Jevas lleva atendiendo una necesidad”, explicó Quiñones, quien debutó en teatro a los 14 años.

Para Hernández, interactuar en persona con el público que las ve por redes sociales, YouTube y el catálogo digital Canal Breve la llena de satisfacción.

“Algo que no hacíamos hace tiempo era conectar con ese público que después del huracán María y de la COVID, se fueron…Yo creo que por esa parte sí estamos bien entusiasmadas de reencontrarnos con ese público que quizás nos conoce de las redes, yo creo que va a ser bien bonito”, expresó la también exmiembro del Teatro Rodante de Dean Zayas.

La última vez que actores y actrices de Teatro Breve se presentaron en Nueva York fue en el 2018, justo después del huracán María, como parte de “Diaspora Redemption Tour”.

En ese momento el panorama era distinto, debido al impacto inmediato de la tragedia.

Aunque temas como este se verán reflejados de una manera u otra en la próxima entrega de Las Jevas, el colectivo buscará expandir su oferta temática a debates más noveles como la reciente curiosidad de académicos en el fenómeno de Bad Bunny, por ejemplo.

A esos fines, se espera que Rodríguez encabece un stand-up muy bien valorado.

“Las Real Housewives of Miramar”, que se autoproclaman “damas de la sociedad”, también llegarán hasta el “Condado de la Salsa” para hacer de las suyas; mientras que Guanina, la poeta que se mueve entre la academia y la calle, podría hacer las paces con la diáspora.

“Guanina va como el ex que está diciendo, ‘tal vez ya es hora de regresar. Yo creo que se puede regresar’, reveló Hernández quien interpreta el personaje. Entre risas, la actriz describió la relación entre Guanina y la diáspora como la de Puerto Rico con sus habitantes en el exterior, “muy complicada”, asunto que se verá reflejado en su interpretación.

Cartel promocional de “BoriCorridor Tour” que inicia este fin de semana en Nueva York y otros estados del este de EE.UU. Imagen: cortesía de Ágora Cultural Architects

Una mirada variada al arte y a la cultura puertorriqueña para la diáspora

Elsa Mosquera, cofundadora de Ágora Cultural Architects y creadora del corredor, explicó que el enfoque de la selección de los artistas del tour se basó en la diversidad.

“Lo que queremos es que la gente de la diáspora durante este año en el que vamos a hacer estas cinco presentaciones puedan tener como una mirada a diferentes géneros y artistas para que haya una representación más justa de lo que son las artes y la cultura puertorriqueña” , indicó la gestora cultural radicada en Boston.

Mosquera añadió que, a través de la iniciativa, se buscan aprovechar oportunidades de difusión cultural ante la realidad de que la cantidad de boricuas en EE.UU. supera a los que residen en la isla.

La portavoz de Ágora además busca crear un mapa interactivo que identifique a organizaciones o centros culturales en la diáspora que sirvan a las audiencias y artistas puertorriqueños.

“Esto es un proyecto de visibilidad; y sobre todo los centros culturales puertorriqueños con audiencias y expresiones artísticas, necesitamos trabajar juntos y saber quién está en dónde…Para mí siempre había sido un reto saber dónde estaban mis contrapartes; dónde estaba la gente que estaba haciendo lo mismo que yo; pasando por las mismas dificultades para traer artistas puertorriqueños; conciliando audiencias…Es un invento al que le tenemos mucha fe y pensamos que es una herramienta valiosa para todos los que estamos trabajando en el arte y la cultura puertorriqueña en EE.UU.”, planteó.

Aparte de Nueva York, el BoriCorridor se trasladará a West Hartford, Connecticut, y a Boston, Massachusets, por lo que resta del año.

Las próximas presentaciones en las referidas ciudades serán las del cuarteto Jazz Boricua, en abril; el cantautor Hermes Croatto, en mayo; mientras que en octubre y noviembre, la cantante Kianí lanzará su primer álbum en solitario y se presentará la obra teatral de Luis Rafael Sánchez, “Quíntuples”.

Para detalles sobre las fechas de las funciones y obtener boletos, visite http://www.boritix.com.