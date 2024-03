Leticia Calderón felicita a Fernando Colunga y Blanca Soto tras rumores de que ya son papás

La actriz Leticia Calderón aprovechó para felicitar a Fernando Colunga, pues se ha dicho que recientemente se convirtió en papá al lado de Blanca Soto.

“Por medio de las cámaras lo quiero felicitar, a él y a Blanca, qué maravilla si es verdad, ¡qué felicidad! Estoy segurísima que va a ser un gran papá porque es un gran compañero, siempre muy comprometido con su salud, con su físico, con su trabajo y entonces seguramente como papá va a ser igual”.

Leticia también compartió que habló con Victoria Ruffo para felicitarla porque pronto se convertirá en abuela y afirma que está muy emocionada, pero recuerda que la actriz ya sabía que su hijo, José Eduardo Derbez, se convertiría en papá cuando se encontraron en la premier de la cinta “El Roomie”.

“Ahí ya sabían ellos, pero no lo dijeron, estaba con Maribel (Guardia) y con Victoria (Ruffo). Maribel dijo que ahí le dijo Victoria que iba a ser abuela.

Desde que me enteré, de inmediato le mandé mensaje y dijo que sí estaba muy feliz. Ya me invitó al babyshower, entonces ahí nos veremos”.

La villana de las telenovelas asegura que le ilusiona convertirse en abuela y recuerda una plática que tuvo con su hijo Carlo sobre las novias.

“Por supuesto que me gustaría (ser abuela). De hecho, le digo a Carlo ‘no me has presentado a ninguna novia’ y dice ‘no mamá, preocúpate cuando te la presente porque ya va a venir embarazada’, dijo entre risas.

Leticia llegó acompañada de su hijo Luciano a la alfombra roja de la obra “Si Tú Fueras Él”, donde la prensa le cantó “Las Mañanitas” al joven porque recientemente cumplió 20 años, y la actriz presumió ser tan unida a su primogénito que hasta se entienden sólo con miradas.

“La verdad es que sí nos llevamos muy bien, tenemos mucha complicidad. Nos entendemos ya hasta con los ojos, nos conocemos muy bien, (le pregunta a Luciano) ¿Cómo hago cuando me enojo? (y él responde haciendo gestos)”.

