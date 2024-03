Sentencia sobre viviendas vacacionales en Berlín: malas noticias para Airbnb

Las autoridades locales de Berlín y los grupos defensores de los derechos de los inquilinos esperan que una reciente sentencia judicial libere miles de apartamentos vacacionales para el mercado de alquiler, en una ciudad donde los precios de los arriendos se han disparado en los últimos dos años.

El Tribunal Administrativo de Berlín dictaminó el mes pasado que la ciudad podría obligar a los propietarios a liberar apartamentos vacacionales para alquilarlos como vivienda, incluso si ya existían antes de que la ley de “apropiación indebida” de la ciudad entrara en vigor, en 2014.

Sebastian Bartels, director general de la Asociación de Inquilinos de Berlín (BMV), calificó la sentencia del tribunal de “muy importante”. Según sus cálculos, se trata de 10.000 apartamentos que podrían volver al mercado de alquiler en todo Berlín.

Airbnb y Berlín: una larga batalla legal

El fallo judicial de febrero llegó tras una batalla legal de ocho años por un edificio en el centro de Berlín, donde 27 apartamentos se habían convertido en 37 apartamentos vacacionales amueblados. Los más pequeños se alquilan actualmente por unos 200 euros la noche, mientras que los áticos cuestan entre 3.000 y 4.000 euros por tres noches.

El propietario del bloque demandó al distrito local, alegando que todavía se aplicaba la antigua ley. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional Federal, que lo devolvió al tribunal de Berlín, el cual confirmó su veredicto anterior a favor del distrito.

La “Ley de prohibición de apropiación indebida” de 2014 de la capital alemana prohíbe a los propietarios de inmuebles residenciales dejar apartamentos vacíos, o alquilarlos como apartamentos vacacionales por día o por semana. Se pueden hacer excepciones, por ejemplo, para subarrendar parte de un apartamento, pero para ello se requiere un permiso.

Hasta ahora, dicha ley sólo se aplicaba a las propiedades que se habían convertido en apartamentos de vacaciones después de su entrada en vigor, pero la nueva sentencia aclara que también se puede aplicar a los apartamentos vacacionales que ya existían antes de 2014.

Nuevas herramientas

La alcaldesa del distrito berlinés Mitte, Stefanie Remlinger, acogió con satisfacción la sentencia en un comunicado: “Con esta sentencia, el tribunal nos ha dado como distrito las herramientas para abordar uno de los problemas sociales más acuciantes de nuestra ciudad: la falta de vivienda”.

El fallo podría tener potencialmente un efecto importante. Remlinger dijo a la emisora RBB que su administración planea revaluar unas 1.700 propiedades con varios apartamentos, dos tercios de los cuales, según ella, podrían verse obligados a convertirse en espacio habitable en el mercado de alquiler.

Pero las cifras exactas no están claras, en parte, porque no existe un registro centralizado de todas las propiedades vacías en Berlín. “Simplemente no tenemos los datos, no sabemos cuántos apartamentos se pierden en manos de Airbnb u otros proveedores. Es ridículo que no tengamos un registro de este tipo en una ciudad tan grande, donde el 83% de los habitantes son inquilinos,” dijo.

Una nueva obligación para Airbnb

Airbnb no hizo comentarios sobre este fallo judicial, pero en declaraciones anteriores señaló que los propietarios que ofrecen apartamentos en su plataforma están obligados a registrarse, como parte de su “iniciativa para el turismo responsable y la protección de la vivienda”. Según la plataforma, el 40% de sus usuarios de Berlín utilizan Airbnb para compartir sus casas privadas y aumentar así sus ingresos.

La Unión Europea aprobó recientemente un nuevo marco para alquileres a corto plazo, donde plataformas como Airbnb no sólo deben registrar propiedades, sino también verificar el cumplimiento de las normas locales y guardar información en una base de datos centralizada a la que tienen acceso las autoridades locales.

Para Barbara Steenbergen, miembro del comité ejecutivo de la Unión Internacional de Inquilinos, se trata de una gran victoria, pero para ella el problema es que la mayoría de las ciudades importantes en Europa no hace cumplir la ley de “apropiación indebida”.

“Las ciudades pidieron a la comisión que creara un marco que obligue a las plataformas a revelar dónde están los apartamentos, por cuánto tiempo se alquilan, sobre qué base, y cuál fue el ingreso por alquiler?”, explicó.

“Esto es extremadamente necesario desde el punto de vista macroeconómico. Actualmente no construimos suficientes viviendas nuevas asequibles; hemos tenido un problema con la paralización de la construcción en toda Europa. Por eso, las ciudades ahora están tratando de garantizar que las viviendas existentes vuelvan a ser asequibles”, afirmó.

