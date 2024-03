Un estudio reveló que Lionel Messi superó a LeBron James como el deportista más comercializable en Estados Unidos

Con menos de un año en la Major League Soccer, Lionel Messi se ha convertido en toda una revolución para el fútbol estadounidense. Aumentó la asistencia a los estadios, el valor del Inter Miami como franquicia e incluso logró que toda la liga generara hasta un 15% más en ganancias.

Sin duda el argentino llegó para revolucionar la MLS y poner al “soccer” a la altura de las ligas tradicionales de Estados Unidos como la NFL, NBA o MLB. Y es que incluso a nivel individual, Messi logró hacerse espacio a nivel de imagen y marketing en el territorio estadounidense.

Y es que la empresa especializada SportsPro reveló un estudio que realizó en 2023 y dio a conocer a los 50 deportistas más comercializables en Estados Unidos. Por años el rey del marketing deportivo en este país había sido LeBron James, pero ahora Messi le arrebató ese primer puesto al jugador de Los Ángeles Lakers.

LeBron James y Lionel Messi abrazándose / AP

El estudio hecho por SportsPro toma en cuenta varios factores para elaborar este ranking de los 50 deportistas más comercializables en Estados Unidos. De la lista destacan 22 futbolistas y sorprende ver a nombres como Cristiano Ronaldo en la posición 27 de la lista.

Entre los deportistas más comercializables en Estados Unidos, además de Messi y LeBron, destacan nombres como el de las capitanas del USWNT; Alex Morgan y Megan Rapinoe o el de atletas olímpicos como Mikaela Shiffrin o Simone Biles.

Top 10 de los deportistas más comercializables en Estados Unidos, según SportsPro

1. Lionel Messi

2. LeBron James

3. Alex Morgan

4. Giannis Antetokounmpo

5. Megan Rapinoe

6. Mikaela Shiffrin

7. Lewis Hamilton

8. Simone Biles

9. Kylian Mbappé

10. Max Verstappen

Lionel Messi en un partido con el Inter Miami Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Junto al estudio de SportsPro su CEO, Michael Long, explicó como Lionel Messi se pudo adueñar del ranking en tan poco tiempo. Argumentando el entorno y contexto en el cual llegó el argentino al sur de la Florida.

“Ahora que Messi se codea no solo con Beckham y otros grandes del fútbol en el pasado y actualidad, sino con otros íconos culturales en el mundo del deporte y el entretenimiento. Eso lo lleva a una dimensión casi diferente que creo que no hemos visto con Messi y no vimos cuando estaba en el Barcelona“, indicó Long.

Y es que Messi llegó como actual campeón del mundo a una ciudad muy particular como Miami. Además se ha rodeado de la farándula estadounidense y se le ha visto en una faceta mucho más relajada en el sur de la Florida. Además Long adelanta que si la estadía del astro argentino en Estados Unidos coincide con la Copa del Mundo 2026, sería una combinación celestial.

“Creo que tiene el potencial para que tener un nuevo Beckham, me gusta el impacto comercial en la MLS sin importar cuánto tiempo permanezca en la liga, preparándose para el próximo Mundial. Es una dinámica realmente interesante ver a Messi en Estados Unidos, una combinación hecha en el cielo del marketing”, explicó.

Por último comentó como las acciones de Messi fuera de la cancha también lo ayudan a ser un imán para las marcas y lo elevan a un nivel superlativo en cuanto a su manejo para comercializar su imagen en Estados Unidos.

“Desde una perspectiva económica, su valor de mercado y su valor estimado lo ubican muy alto. Pero también es su apoyo a causas ambientales y sociales por las que no es necesariamente muy conocido, es también embajador de Unicef, tiene una fundación y apoya bastantes iniciativas y creo que eso funciona, ese tipo de elementos de causa son realmente importantes para todas las marcas en estos días al asociarse con atletas”, concluyó el CEO de SportsPro.

