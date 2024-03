Ganó más de $1 millón en la lotería, pero su emoción, por poco, le hace perder el premio

Cada persona es única y, por lo tanto, podemos reaccionar de diferente manera al mismo estímulo; es decir, puede que estemos sujetos a un momento de mucha felicidad y emoción y hay quienes no lo expresan tanto, mientras que otros puede que se desborden por completo ante dicho acontecimiento.

Lo cierto es que siempre hemos escuchado que es muy importante controlar nuestras emociones, tanto positivas como negativas, ya que si no lo hacemos, podríamos sufrir determinadas consecuencias ante dicho acto.

Eso es lo que justamente le ocurrió a un hombre en Francia, el cual, se desbordó por completo al enterarse de que había ganado un millonario premio de lotería, estando en un sitio público, lo que hizo que, por poco, perdiera su dinero por un tremendo descuido.

Ganó más de $1 millón en la lotería y por poco, pierde el billete premiado

Según la información proporcionada por L’Indépendant, este hecho ocurrió el pasado mes de febrero. El ganador, un ciudadano francés que prefirió mantenerse en el anonimato, se encontraba en un local llamado Le Purple Café, en donde adquirió varios “raspaditos” de lotería.

Justamente, uno de estos tickets, le dio a ganar, de inmediato, el equivalente a $1,2 millones de dólares. Su descubrimiento hizo que el hombre perdiera la razón y comenzara a gritar y a saltar por todo el lugar: “Tengo el millón, tengo el millón”.

“10 minutos después, lo veo saltando y saltando”, comentó uno de los empleados de la cafetería.

Posteriormente, el ganador, un hombre de no más de 30 años, salió del lugar. Pero nunca se dio cuenta de que dejó olvidado su “raspadito” ganador en la mesa.

Pasaron más de 2 horas y el hombre volvió al café, con el rostro desencajado y al borde de un ataque de nervios, buscando su ticket de lotería, que para su muy buena suerte, el empleado del café lo tomó y lo guardó para entregárselo.

“Nos reímos con mi jefe. Me dijo que podría haber salido airoso. Pero no, ese no es el principio. Es su boleto, no el mío”, explicó en empleado de la cafetería.

Tras tremendo susto, el ganador se llevó su “raspadito” y hasta ahora, no se sabe si ya reclamó su premio o en qué invertirá sus ganancias.

* Mega Millions: boleto ganador de $1 millón expirará mañana y el ganador perderá todo si no lo cobra

* Mujer de Texas gana el premio mayor de la lotería sin acertar un solo número, ¿cómo lo hizo?

* Jugador gana premio que le dará $25,000 al año de por vida en la lotería Lucky For Life