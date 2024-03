Héctor Moreno lanza dardo a Jaime Lozano y pide no ser incluido a la selección mexicana

El futbolista mexicano y uno de los jugadores estelares de Rayados de Monterrey, Héctor Moreno, sorprendió a todos sus aficionados al solicitarle al director deportivo de las selecciones mayores varoniles de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Duilio Davino, que no lo tome nuevamente en consideración para las futuras convocatorias que realice el conjunto nacional de cara a los encuentros amistosos correspondientes a la Fecha FIFA que los llevará camino al Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las dio a conocer durante una entrevista ofrecida por Moreno para TUDN, donde detalló que expresó su deseo de no formar parte de la convocatoria azteca a pesar de haber participado ya en un total de cuatro copas del mundo de la FIFA; destacó que su principal deseo es para no quitarle el puesto a un jugador que pueda tener un mejor desempeño y desarrollo deportivo en la competencia internacional.

“El año pasado tuve una llamada con Duilio, tengo una buena relación con él, es el que me trae a Rayados y ahora que está en selección tuvimos una llamada donde me preguntaba mi disposición hacia la Selección Nacional, cómo estaba, o como me vería en algún momento”, expresó el defensor de Rayados de Monterrey que reconoció que es momento de darle espacio a nuevas figuras que sueñan con participar en una Copa del Mundo.

“Desconoce si algún día me iba a llamar o no pero por si algún día me pregunta, saber cómo está tu cabeza en cuanto a ello. Y expresé mi decisión de ya no volver a selección, no por el hecho de sentirme papá, no por el hecho de renunciar como tal, sino simple y sencillamente porque tengo un año y medio de contrato y no sé si en el 2026 que es el Mundial estaré jugando todavía”, agregó Moreno.

Moreno, de 36 años, afirmó que no sabe si se encuentre en las mejores condiciones posibles para participar en el Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México debido a que estaría cerca de los 39 años, una edad en la que ya estará bastante alejado de su mejor etapa como jugador; ante este motivo también descartó sus posibilidades de poder estar en la prelista de la Concacaf Nations League presentada por Jaime Lozano.

“Es engañarme y quitar el puesto a gente que se puede ir fogueando, ir compitiendo y llegar de una mejor manera al Mundial. Es lo más sensato y lógico, desde mi punto de vista. Era no desistir, pero no porque sabía si me iban a llamar o no, o no se me consideraba, nada más, para estar en selección. Estaba agradecido, bendecido, afortunado por todo lo que he vivido con la selección. Solo deseo que le vaya de la mejor manera”, concluyó el futbolista azteca.

