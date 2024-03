“Me inculcaron seguir al Barça desde pequeñito”: David Bisbal reveló su afición por el FC Barcelona

El cantante español David Bisbal siempre ha estado muy vinculado con los deportes y nunca esconde su simpatía por el FC Barcelona cuando se le consulta.

“He seguido al FC Barcelona desde pequeñito, es lo que me inculcaron en casa”, confesó el artista recordando su infancia con cierto brillo en los ojos. “También he seguido mucho a la selección española, que es lo que me hace seguir realmente el futbol a día de hoy”.

Y recordó: “He tenido la suerte de visitar muchos estadios a lo largo de mi vida. He estado en el de la Real Sociedad e incluso en el del Real Madrid y siempre me han abierto las puertas”.

Por último, el intérprete de ‘Bulería’ quiso elogiar el gran nivel actual del fútbol español, que actualmente tiene tres representantes en la Champions League. “Considero que nos debemos sentir muy orgullosos de todos los equipos que tenemos en primera división”, sentenció.

FC Barcelona estudia nueva fuente de ingresos

Necesitado de ingresos, el FC Barcelona ha comenzado a valorar la posibilidad de hacer caja con la venta de sus cedidos.

Aunque es posible que alguno de ellos cuente con opciones de formar parte de la plantilla el curso que viene, en el resto de casos se tratará de lograr un traspaso lo más suculento posible.

El FC Barcelona sigue maniatado por su delicada situación económica y, a día de hoy, apenas cuenta con margen para acudir al mercado en busca de nuevos refuerzos. “Visualizo un Barça esplendoroso a medio-largo plazo, pero requiere decisiones complejas, tirar de la cuerda sin romperla y hace falta ese punto final para llegar a ese momento de esplendor”, reconoció el ya exvicepresidente económico, Eduard Romeu, en su despedida del club.

No resulta por tanto extraño que, en su afán por incrementar los ingresos, la directiva haya comenzado a valorar la posibilidad de hacer caja con la venta tanto de algunos futbolistas que integran la actual plantilla como de diversos jugadores que ahora mismo actúan cedidos.

El plan de la entidad pasa por aprovechar el buen momento que atraviesan muchos de ellos para dar pie a un traspaso interesante o, incluso, emplearles como moneda de cambio en alguna de las operaciones que ya tiene en mente.

