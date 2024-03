Daniel Bisogno rompe el silencio sobre su salud: “No puedo subir bien la escalera”

Pati Chapoy el pasado viernes compartió una noticia con la audiencia de ‘Ventaneando’ y fue que Daniel Bisogno le envió un audio para agradecerle todo el apoyo que ha recibido hasta el momento. Además, ofreció detalles de su estado de su salud y es que ha respondido favorablemente al cuidado que le están brindando en casa.

“Pati querida, ¿cómo estás?, pues yo aquí, ya sabrás, en recuperación aquí en la casa todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien de todo. Aquí estoy, todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir bien la escalera, fueron muchos días intubado, estoy ya moviéndome, casi, casi, al 100, pero todavía me falta un poco. Mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero, mil gracias Pati, de verdad que te apareciste en mi vida como un ángel”, se le escucha decir al presentador de televisión.

Además, Bisogno aprovechó para informar que está siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas y tomando las precauciones necesarias para recuperarse completamente y evitar recaídas.

El conductor de 50 años se ofreció para realizar algo especial con la producción del programa para que vean que ha sido positivo todo desde el momento en el que fue dado de alta. Sin embargo, en el espacio de televisión decidieron compartir el mismo audio para que respete el reposo que le es requerido.

“Ustedes díganme si quieren que haga… no sé, a lo mejor un mensaje de voz, mientras. Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito, pero ustedes, para cualquier cosa que quieran que diga y eso, estoy puesto”, se le escucha decir.

La reaparición de Daniel en el programa fue recibida con alegría por parte de sus seguidores, quienes han estado preocupados por su salud desde que se dio a conocer su hospitalización. Sin duda, cuando esté en el estudio nuevamente será celebrado por todos aquellos que lo aprecian y admiran su trabajo como conductor.

