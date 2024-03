Julio González brinda su total entrega a Pumas para vencer al Toluca en la Liga MX

El guardameta de los Pumas de la UNAM, Julio González, afirmó que el duelo que protagonizará el equipo este fin de semana en la Jornada 12 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX ante los Diablos Rojos de Toluca será “vital” para que su equipo pueda alcanzar la clasificación a la Liguilla del campeonato, por lo que están enfocados en poder alcanzar la victoria para poder lograr este objetivo que tiene como finalidad la conquista del título de campeón.

“Claro que nos pegaron las dos derrotas de visita y el partido contra Tijuana fue totalmente atípico. Necesitamos resultados, es la realidad, queremos mantenernos en los primeros lugares y sabemos que este partido contra Toluca es vital para nuestras aspiraciones de entrar en los seis primeros. Así que es un gran momento para obtener nuestra primera victoria de visita”, expresó el portero.

González también detalló que los Pumas de la UNAM son un equipo que puede representar un verdadero problema para el Toluca gracias a las buenas actuaciones que han conseguido a lo largo del Clausura 2024 y que los mantienen actualmente en la octava posición de la tabla de clasificación con un total de 16 puntos; asimismo destacó que es vital acumular la mayor cantidad de tantos posibles en los duelos que restan para así poder pasar a la siguiente etapa del torneo.

“Toluca es un equipo que de local se hace muy fuerte, tienen muy buenos jugadores, pero creo que somos de los equipos con los que no se quieren enfrentar. Cuando hemos jugado contra ellos hemos hecho grandes partidos y espero que el duelo del domingo nos acerque para entrar a Liguilla directa”, resaltó en la conferencia de prensa.

Para finalizar, el jugador detalló que el arbitraje que se registró en el partido ante los Xolos de Tijuana fue justo hasta cierto punto al asegurar que “los árbitros siempre buscan hacer su mejor trabajo”; asimismo destacó que a pesar de que las dos primeras faltas fueron declaradas penal por el árbitro sí acepta que habían sido una pena máxima.

“Yo creo que el arbitraje siempre busca hacer su mejor trabajo. Los primeros dos que nos pitan no tengo duda que son penales, el mío creo que es de interpretación. Pero siempre he creído que los árbitros tienen el trabajo más difícil en el futbol, así que a nosotros no nos compete opinar sobre el arbitraje”, finalizó González.

El equipo dirigido por Gustavo Lema se enfrentará contra los Diablos Rojos del Toluca este domingo y con la ventaja de que no podrán contar con Miguel Herrera en el banquillo debido a su expulsión en el último partido.

