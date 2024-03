Óscar de la Hoya asegura que el Canelo Álvarez fue obligado a pelear contra Jaime Munguía

El reconocido promotor de boxeo y antiguo pugilista, Óscar de la Hoya, sorprendió al mundo del boxeo al asegurar que el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fue empujado y prácticamente obligado a enfrentarse contra su compatriota Jaime Munguía para el encuentro que protagonizarán el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Estas declaraciones las realizó el presidente de The Golden Boy Promotions durante una entrevista ofrecida este viernes al canal KO Artist Sports, donde detalló que a pesar que el Canelo tenía otras opciones para este combate como el estadounidense Jermall Charlo y el mexicano David Benavídez, fue Munguía quien terminó siendo el elegido gracias al impacto mediático que se registró por redes sociales y demás valores agregados.

“Canelo realmente no tenía opción. No iba a pelear con (Jermell) Charlo, no iba a pelear con (David) Benavidez. Así que lo acorralaron para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó”, expresó Óscar de la Hoya en sus declaraciones.

Es importante recordar que el Canelo Álvarez mantenía un contrato de tres combates con PBC, aunque esta relación se terminó al no haber llegado a un acuerdo con Jermall Charlo para poder enfrentarlo; posterior a eso Matchroom se acercó para hacer la pelea de Canelo con Edgar Berlanga pero los acuerdos tampoco se concretaron y terminó regresando a PBC para enfrentarse contra Jaime Munguía en un combate que será transmitido a través de DAZN.

“Así que estoy muy emocionado de ofrecer un gran espectáculo dentro y fuera del ring. El 5 de mayo… He estado pidiendo una pelea entre mexicanos desde hace mucho tiempo, ahora la tenemos”, destacó el promotor de boxeo.

Para finalizar el antiguo boxeador aseguró que este combate podría marcar un hecho histórico tal y como ocurrió cuando él estaba joven o como cuando el Canelo inició su carrera en la que se enfrentaron a figuras de gran calibre como Julio César Chávez o Miguel Cotto;

“Echa un vistazo. Canelo tiene ahora 33 o 34, Munguía 26 o cerca… Recuerda Chávez conmigo, o cuando Canelo peleó con Cotto, es como si esto pudiera marcar un cambio. Esto es la belleza del boxeo, nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy estoy feliz de que Canelo le haya dado la oportunidad a Munguía y ya depende del peleador aprovecharlo”, concluyó De la Hoya.

