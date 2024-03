VIDEO: Bad Bunny hace caso omiso al comunicado de PETA y vuelve a entrar a un show en caballo

Bad Bunny ha vuelto a convertirse en blanco de críticas debido a su más reciente aparición en caballo durante el concierto que brindó el pasado 13 de marzo en la ciudad de Los Ángeles.

Gracias a un gran número de videos y fotografías, se pudo constatar que el intérprete de “Tití Me Preguntó” salió al escenario cabalgando en el primero de los tres shows agendados en la Crypto.com Arena.

Sin embargo, el origen de la verdadera polémica se suscitó debido a que en días anteriores, PETA (People For The Ethical Treatment Of Animals) lanzó un comunicado en donde condenó la misma acción del también actor durante su primer concierto en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah.

#BadBunny dejó claro que no le importan lo que digan, y volvió a aparecer montando a caballo durante su concierto en Los Ángeles 😲 pic.twitter.com/kZ9ZkxERp6 — Uforia Music (@UforiaMusica) March 14, 2024

Bad Bunny hace caso omiso a PETA

En el primer concierto de la actual gira del reguetonero, “Most Wanted Tour”, Bad Bunny causó gran sorpresa al aparecer montando a caballo sobre el escenario de la ciudad de Utah. Sin embargo, y a pesar de que su acción buscaba brindar mayor espectacularidad, esto también causó la indignación de la organización.

¿Te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo”. PETA

Luego de la aparición de Bad Bunny en el primer concierto, las redes sociales se dividieron en dos sectores: aquellos que alababan su acción para brindar mayor espectacularidad al show, y los que condenaron lo hecho por el artista latino.

A pesar de la variedad de comentarios y críticas, el cantante ni su equipo realizaron o brindaron alguna respuesta a lo dicho por PETA. Y por la reciente acción, tal parece que Bad Bunny ha decidido continuar sus presentaciones de la misma manera.

Bad Bunny “cabalga” a lo grande

Tras el inicio de su tour en la ciudad de Salt Lake City, Bad Bunny continuará con shows en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos. Posteriormente, y gracias a entrevistas previas, se prevé que el cantante lance un nuevo material discográfico luego del tibio recibimiento de “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana” en 2023.

Bad Bunny fue condecorado como el artista latino más escuchado en la historia de Spotify. Crédito: Mezcalent

Cabe mencionar que, de manera reciente, Bad Bunny fue declarado como el artista latino más escuchado en la historia de Spotify, solo superado por los cantantes Taylor Swift y Drake.

