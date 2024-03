Conoce la casa que Wendy Guevara compró en Guanajuato

La influencer mexicana Wendy Guevara ha tenido una exitosa carrera tras ganar ‘La Casa de los Famosos’. El premio le sirvió para liquidar la hipoteca de su casa e iniciar una profunda renovación, y ahora ha invertido en otra propiedad.

A través de YouTube, Guevara informó que había invertido en una casa en León, Guanajuato, y explicó que quería convertir el lugar en cuatro apartamentos independientes. Por los momentos, la influencer ve la nuevo propiedad como una inversión.

Lo que también tiene claro es que le regalará uno de los apartamentos a su hermana Erika, pues la quiere ayudar a salir de la zona sumamente peligrosa en la que vive. Guevara explicó que suelen haber balaceras.

Poco después de que Guevara diera la noticia, Evelyn ‘La mamita Hernández’, una de sus compañeras de contenido, compartió un video donde muestra a detalle la nueva propiedad que aún está sin reformar.

Evelyn está muy feliz por la nueva compra de su amiga, además que le hace sentir orgullosa haber sido parte del proceso para que se hiciera realidad.

“Sí está bonito, hermanas, porque yo fui la que le conseguí a Wendy esta casa”, dijo.

Durante el video también se puede notar que ya el proceso de reforma dio inicio, por lo que el lugar luce bastante desordenado y es difícil poder imaginarse cómo será el resultado final.

Se pude ver que la propiedad está ubicada en una calle residencial que no se ve de mucho lujo; sin embargo representará un cambio significativo en la calidad de vida para su hermana Erika. En un video propio, Guevara dijo: “Es mi hermana y si me está yendo bien, pues yo también puedo ayudar a mi familia. Si a veces ayudo a mis amigos ¿por qué no ayudar a mi familia?”.

Por los momentos queda esperar como avanza el proyecto de reforma y seguramente Guevara compartirá un tour cuando el lugar esté completamente listo.

