Thalí García vs. Manelyk González: la pelea aumenta entre las famosas con fuertes mensajes en redes

Thalí García y Manelyk González han protagonizado en las redes sociales una discusión que se ha viralizado, debido a la fama que ambas tienen.

La polémica entre ambas empezó luego de que la actriz mexicana denunciara presuntas irregularidades dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’.

“Es que me parece tan bajo, tan poca madre jugar con el trabajo de la gente que por lo menos personalmente a mí me ha costado mucho trabajo estar donde estoy, y que por una persona que está mal de sus facultades mentales, porque sé que lo está, porque en el único reality que estuve con ella, que abandonó (‘Los 50’) tenía problemas de medicamentos y demás, eso no importa, cualquiera puede tener ese tipo de problemas, yo por ejemplo voy al psiquiatra y estoy perfectamente bien, al chento por chento”, dijo.

Luego de esto, comentó: “Si tú quieres figurar en algo, hazlo tú, no metas a personas y a compañeros de trabajo que te han dado la mano y te han apoyado y te los lleves entre las patas solo por brillar un poco, eso es lo que yo creo que está mal. Si tú quieres hablar mal de una compañía, de una televisora, alguien con la que hayas trabajado, está bien, pero lo que está mal es que te lleves entre las patas a personas que te han apoyado”.

Declaraciones de Manelyk González

Manelyk consideró que la actitud de Thalí es un capricho. “No piensas en los demás, es todo lo que tengo que decir del tema, creo que el trabajo de las personas habla por si solo, creo que 10 años de carrera no me lo va a venir a tirar una vieja loca que se ha salido de dos realities de dos semanas porque no sabe trabajar y mi trabajo vale, cuesta mucho más que eso y yo por eso no tengo nada que decir, espero que haya disfrutado sus 24 horas de fama”.

Pero esta declaración de la ex ‘Acapulco Shore’ no pasó desapercibida, ya que la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ le contestó de forma directa con un mensaje en su cuenta en X.

“Mane: ¡mañana prende la televisión bebesita! ¿24 hrs de fama? Ó quizá quisiste decir: ¿24 años de carrera? ( wikipedia honey, it’s easy. ) Yo soy más de acciones. 😉 It’s a matter of time…”, escribió.

