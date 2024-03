Costco podría hacer cambios en la presentación de sus pollos asados

Los clientes de Costco están acostumbrados con adquirir los pollos asados a un precio bastante bajo de $4,99 dólares; estos vienen en un envase plástico de base negra con tapa transparente, sin embargo, en un esfuerzo por cuidar el planeta estarían cambiando a una bolsa más amigable reducir el uso de plásticos en 75 por ciento.

La información habría sido publicada por Costco a través de un comunicado publicado por Reddit, en el cual explican que los pollos seguirán teniendo la “misma calidad del producto”, cita Eat This, Not That.

Según explican las nuevas bolsas serán mucho más respetuosas con el medio ambiente gracias a una reducción del 75% en plástico.

Aunque en el memorando se anuncia que llegarán pronto los nuevos empaques a las tiendas, no especifican tiempo.

No obstante, algunos usuarios de Washington, de la principal de Costco cerca de sede corporativa en Issaquah, reportaron en Reddit ya fueron vistas en ese almacén.

Eat This, Not That advierte que no hay un anuncio oficial de los cambios por parte de Costco y rara vez comenta sobre este tipo de desarrollos antes de que se implementen.

El uso de bolsa de plástico para los pollos divide opiniones

Algunos clientes consideran que el actual empaque es más práctico. Crédito: Shutterstock

No sería la primera vez que Costco utiliza bolsas de plásticos para otros productos, pues la empresa ya las emplea en algunos de los otros países donde opera, como Canadá.

Confirmado o no, ya los usuarios han manifestado sus opiniones al respecto, por un lado, están los que no les importaba mientras el precio y el sabor del pollo siguieran siendo los mismos. Además, apoyaron la iniciativa de Costco para reducir los desechos plásticos.

Un cliente comentó en Reddit: “Estoy emocionado por tener menos plástico, pero no porque parece que siempre tengo ese tipo de bolsas con fugas”.

Y por el otro, a quienes les preocupa que las nuevas bolsas fueran mucho más sucias y menos cómodas de usar. “Me gustan mucho más las bandejas. Puedes abrirlas, cortar algo para comer y luego volver a taparlas sin ensuciar y… poner el resto en tu refrigerador”, comentó otro.

