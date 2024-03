Sofía Castro dice la causa por la cual no le ha dado la invitación a su hermanastra Paulina Peña

Paulina Peña, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, hace poco sostuvo un encuentro con los medios de comunicación donde manifestó que hasta aquel entonces no había recibido la invitación al matrimonio de su hermanastra Sofía Castro, quien se encuentra muy emocionada con los preparativos de su unión.

“No, todavía no (recibo la invitación). Yo creo que porque estaba fuera (del país), pero vamos a esperar”, mencionó la hija del político.

Sin embargo, la mexicana explicó el motivo por el cual todavía no se la ha hecho llegar y es que respondió a la prensa: “Pues es que cómo va a haber invitación si todavía no hay fecha, entonces cuando haya fecha ya mis invitados recibirán la invitación. Esa noticia ya es como del año 2010, así que ¿en qué año estamos? 2024″.

Sofía Castro revela algunos detalles de su matrimonio y todavía no hay fecha. Crédito: Mezcalent

Sofía Castro habló de su vestido de novia

Los reporteros le preguntaron una gran variedad de cosas y entre ellas quisieron conocer detalles del vestido que usará el gran día, al tiempo que explicó que aún no lo tiene. A su vez, manifestó que la fecha es otra de las cosas que todavía no existe, aunque se presume que todo se trataría de una ceremonia privada.

“No tengo vestido, no tengo fecha, no tengo nada. Todavía no lo tengo, ya lo escogí, ya lo vi, ya todo, pero todavía hay muchas pruebas, todo depende de la fecha. Organizar una boda no es de un día para otro y menos escoger el vestido de tus sueños, los vestidos te los entregan 15 días antes de la boda”, dijo.

“Sí, muy contenta, todavía no tenemos fecha como tal, entonces yo creo que todavía no hay tanto nervio, como que estamos todavía planeando y viendo bien, pues fechas y todo eso, pero la verdad estoy muy contenta, muy feliz y muy emocionada”, destacó la actriz ante los sentimientos que estaría sintiendo antes de su gran momento con Pablo Bernot.

