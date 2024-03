Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 21 al 27 de marzo

Estreno del unipersonal “Estamos Unidos”

Las realidades que encaran los inmigrantes al llegar a una nueva tierra se verán plasmadas en las tablas del Producers Club Theater, a través del nuevo espectáculo unipersonal del actor, comediante y periodista Ronen Suarc, titulado “Estamos Unidos”, que se estrena este jueves 21 de marzo. Suarc es un inmigrante argentino que dejó su tierra natal para trabajar en sus aspiraciones y desde hace ya cuatro años estableció su residencia en Nueva York, donde ha desarrollado su faceta como actor, hasta culminar con este espectáculo en Broadway. A las 8:00 PM, en el Producers Club Theater (358 West 44th Street). Para adquirir boletos, visite: https://www.eventbrite.com/e/estamos-unidos-ronen-suarc-tickets-808128964487

Luna Park arranca su temporada 2024

Luna Park en Coney Island reabre oficialmente este sábado 23 de marzo a las 11:00 am. para la temporada 2024. Y como inicio de sus festividades, celebrará el Opening Weekend con su tradicional bautizo con crema de huevo de la montaña rusa Coney Island Cyclone, este Domingo de Ramos, 24 de marzo, a las 10:45 am. La legendaria montaña rusa cumple 97 años este año, y siguiendo la tradición, los primeros 97 visitantes que la monten disfrutarán de un paseo gratuito y un postre de egg cream, un clásico de Coney Island, cortesía de Luna Park y Brooklyn Seltzer Boys. En 1000 Surf Avenue Brooklyn. Información: https://lunaparknyc.com.

Foto: Luna Park

Festival Holi en South Street Seaport

Este sábado 23 de marzo, celebre el espíritu vibrante de Holi, un festival indio muy colorido que simboliza el comienzo de la primavera. Los eventos comienzan a bordo del barco de vela de 1885, Wavertree, y continuarán en la Plaza del Seaport, con el espectáculo de títeres Colors of Krishna’s Love, entre otros shows; para terminar en el Pier 16 con la creación de un mural colaborativo inspirado en las peleas de globos que caracterizan las celebraciones de Holi en toda la India. Disfrute de la entrada general gratuita al Museo del Seaport para explorar sus galerías y los barcos históricos en el muelle 16 durante todo el día. Desde las 11:00 am a 5:00 pm. Para más información visite: seaportmuseum.org/holi.

Foto: Michelle Tabnick PR

Jazz afrocubano en el Teatro Pregones

El Teatro Pregones (575 Walton Ave) sigue celebrando su “March is Music” y este sábado 23 de marzo estará ofreciendo un concierto especial con el trompetista, vocalista y percusionista Pete Rodríguez, quien lleva en su sangre la línea de la realeza de la salsa neoyorquina mientras lleva la tradición del jazz afrocubano a lugares nuevos. Hijo del renombrado salsero Pete “El Conde” Rodríguez y ahijado del líder de banda de Fania Records Johnny Pacheco, Rodríguez se ha forjado tocando con algunos de los nombres más grandes de la música latina. Ahora como líder de banda, lleva su estilo de jazz afrocubano en direcciones nuevas y emocionantes. A las 7:00 pm. Entradas: https://ci.ovationtix.com

Tarde de sneakers y arte en Skyview

The Shops at Skyview (40-24 College Point Boulevard, Flushing) estará realizando, este sábado 23 de marzo, de 2:00 a 5:00 pm, el evento “Sole-ful Spring”, creado para dar la bienvenida a la primavera en Flushing, uniendo a la comunidad a través de una experiencia creativa inmersiva, una exhibición de arte del artista local Jason H. Lee (foto) y una campaña de donación de zapatillas deportivas. Los participantes que donen un par de zapatos (nuevos o poco usados), que beneficiarán a estudiantes necesitados, recibirán cupones de descuento de las tiendas participantes junto con bebidas de cortesía. Los visitantes podrán disfrutar de música de DJ, actuaciones artísticas, rifas y regalos. Para obtener más información, visite theshopsatskyviewny.com.

Foto: The Shops at Skyview

Eli Castro y su “Made in Puerto Rico”

El show “Made in Puerto Rico” de Eli Castro, un espectáculo sobre familia, música e identidad cultural, se presenta este sábado 23 y domingo 24 de marzo, en El Bronx. El show es una celebración de la diversidad y un comentario audaz sobre la cultura del spanglish. A través de una narrativa cautivadora, el destacado comediante lleva al público en un viaje por Puerto Rico, su gente y sus tradiciones más queridas. Castro no sólo protagoniza el espectáculo unipersonal, sino que lo escribió. Sábado a las 7:00 pm y domingo a las 2:00 pm. En Lehman Stages- Lovinger Theatre (250 Bedford Park Boulevard West Bronx). Boletos: https://www.tix.com/ticket-sales/mon/7295.

Ana Tijoux en Le Poisson Rouge

Este domingo 24 de marzo, la cantante chilena Ana Tijoux llenará con su original música el escenario de Le Poisson Rouge (158 Bleecker St). A pocas semanas de su lanzamiento, Tijoux viene a la ciudad a presentar su última producción y la primera en los últimos 10 años, titulada “Vida”, un disco que contiene una gran mezcla de ritmos y temas profundos, sin perder su base de música urbana. Estará acompañada del cantante francés Jswiss. Las puertas abren a las 6:30 pm. Boletos: https://dice.fm.

Foto: Rebecca Blackwell/AP

Un jardín de risas en el MSG

El próximo miércoles 27 de marzo será el esperado regreso de “Garden of Laughs”, el evento benéfico de comedia, organizado por Madison Square Garden Entertainment Corp., que ha recaudado más de $6 millones para la Fundación Garden of Dreams. El espectáculo de este año, presentado por Steve Schirripa (foto), incluirá actuaciones de los nombres más destacados en el mundo de la comedia, tales como: Bill Burr, Michael Che, Chris Distefano, Jim Gaffigan, Heather McMahan, Sam Morril y Jon Stewart. En The Theater del Madison Square Garden, a las 8:00 pm. Entradas en: ticketmaster.com.

Foto: Dave Allocca/StarPix

Noches de jazz en Hortus NYC

Prepárese para pasar una velada de baile y comida en Hortus NYC, un elegante restaurante asiático ubicado en el corazón de NoMad, que esta semana estrena sus Noches de Jazz. Los visitantes podrán disfrutar de una combinación de deliciosa gastronomía y música en vivo, todos los miércoles y jueves por la noche. Las actuaciones estarán a cargo de Chika & Tatsuya y el Trío Jinjoo Yoo, dos destacados grupos de jazz asiático con sede en la ciudad. El menú del lugar incluye platos como Wagyu Sotbap, A5 Miyazaki Wagyu, King Crab Noodle y Truffle Donabe, acompañados de cócteles como el Passion on the Beach, el Oolong High y el 5th Ave. De 7 a 10 pm. Para reservar, visite: https://www.hortusnyc.com.