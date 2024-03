Bank of America cierra cinco importantes sucursales la próxima semana

Bank of America anunció un plan de cierre de sucursales en varios estados de Estados Unidos, una medida que responde al cambio en las preferencias de los consumidores que cada vez hacen más operaciones bancarias en línea.

Las seis sucursales que cerrarán la próxima semana son:

California

–3491 Mckee Road, San Jose (26 de marzo)

–40 West Foothill Blvd., Upland (26 de marzo)

Oklahoma

–515 South Boulder Ave., Tulsa (26 de marzo)

Texas

–780 South MacArthur Blvd., Coppell (26 de marzo)

Nueva York

–808 Columbus Ave., Nueva York (25 de marzo)

A continuación, te compartimos otras sucursales que ya cerraron o están por cerrar, organizadas por estado, incluyendo las direcciones específicas y las fechas previstas para su cierre.

Arizona

–5114 South Power Road, Mesa, cerrará el 19 de septiembre.

California

Una serie de cierres afectará a California desde ya hasta el 24 de septiembre, especialmente en la Bahía de San Francisco:

–1 Market St., San Francisco, cerró el 30 de enero.

–5800 South Eastern Ave., Los Ángeles, cerró el 30 de enero.

–1400 Moraga Way, Moraga, cerró el 30 de enero.

–1818 South Euclid St., Anaheim, cerró el 13 de febrero.

–90 Pier Ave., Hermosa Beach, cerró el 13 de febrero.

–1440 Truxtun Ave., Bakersfield, cerró el 27 de febrero.

–2708 Ming Ave., Bakersfield, cerró el 27 de febrero.

–39168 Winchester Road, Murrieta, cerró el 27 de febrero.

–800 Irving St., San Francisco, cerró el 27 de febrero.

–2516 East Chapman Ave., Fullerton, cerró el 5 de marzo.

–300 Lakeside Drive, Oakland, cerró el 12 de marzo.

–2012 E Avenida De Los Arboles, Thousand Oaks, 30 de abril.

–7395 Mission St., Daly City, 14 de mayo.

–3565 California St, San Francisco, 30 de julio.

–1401 S. Harbor Blvd., Fullerton, 13 de agosto.

–2049 Century Park East, Los Ángeles, 17 de agosto.

–455 Island Ave., San Diego, 17 de agosto.

–29687 The Old Road, Castaic, 24 de septiembre.

Connecticut

–162 E. Putnam Ave., Greenwich, cerró el 19 de marzo.

–417 Shippan Ave., Stamford, 30 de abril.

–70 Farmington Ave., Hartford, 20 de agosto.

–48 Wall St., Norwalk, 20 de agosto.

Florida

–13595 South Dixie Highway, Pinecrest, cerró el 19 de enero.

–8819 Hypoluxo Road, Lake Worth, cerró el 12 de marzo.

–15141 SW 42nd St., Miami-Dade, cerró el 15 de marzo.

–4300 North Atlantic Ave., Cocoa Beach, cerró el 15 de marzo.

–1900 South Ridgewood Ave., Edgewater, cerró el 19 de marzo.

–4395 S. Suncoast Blvd., Homosassa, cerró el 19 de marzo.

–13700 Jog Road, West Delray Beach, 29 de octubre.

–6261 PGA Blvd., Palm Beach Gardens, 19 de noviembre.

Georgia

–5695 Fulton Industrial Blvd., S.W., Atlanta, cerró el 12 de marzo.

–4545 Chamblee Dunwoody Road, Dunwoody, cerró el 5 de marzo.

Maryland

–8788 Georgia Ave., Silver Spring, cerró el 13 de febrero.

–3413 Kenilworth Ave., Hyattsville, 1 cerró el 5 de marzo.

–5710 Riverdale Road, Riverdale, 1 cerró el 5 de marzo.

–2101 Bel Pre Road, Silver Spring, 26 de marzo.

–108 Old Court Road, Pikesville, 30 de abril.

–825 Dulaney Valley Road, Suite 1180, Towson, 30 de abril.

Michigan

–1310 S. Rochester Road, Rochester (cerró el 26 de enero). Los 13,000 residentes de Rochester aún tendrán acceso a dos sucursales más de Bank of America.

Missouri

La ciudad de Arnold, Missouri, perderá su única sucursal física de Bank of America, aunque seguirá teniendo acceso al cajero automático en St. John’s Church Road.

New Jersey

904 River Road, New Milford (cerró el 5 de marzo). Los clientes tendrán acceso a otra sucursal a solo 2 millas de distancia en Bergenfield.

New York

–4767 Boston Post Road, Pelham Manor (cerró el 30 de enero).

–23 East Main St. Washingtonville (cerró el 5 de marzo).

–72 Second Ave., New York (cerró el 8 de marzo).

Nevada

5485 Camino Al Norte, North Las Vegas (21 de mayo). Aunque esta es una de las pocas sucursales en el cuadrante noreste del área metropolitana de Las Vegas, los clientes todavía tendrán varias otras opciones de sucursales en el área.

North Carolina

141 S. Main St., Graham (9 de abril). A pesar de que Bank of America tiene su sede en Charlotte, North Carolina, el estado no está exento de cierres.

Pennsylvania

3100 Garrett Road, Drexel Hill (cerró el 12 de marzo). A diferencia de algunos estados cercanos, Pennsylvania no se verá muy afectada por los cierres de Bank of America.

Tennessee

213 5th Ave. N, Franklin (cerró el 12 de marzo). Una de las dos sucursales de Bank of America en Franklin, Tennessee, pero la otra sucursal permanecerá abierta.

Virginia

–2061 Lynnhaven Parkway, Virginia Beach (9 de abril).

–1111 East Main St., Richmond (9 de mayo). La ubicación de East Main Street en Richmond es una de las pocas sucursales en el lado este de la ciudad.

Washington

–20708 Bothell-Everett Highway, Bothell (11 de junio).

–11060 NE 6th St., Suite 80, Bellevue (13 de agosto).

