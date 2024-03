Jugadores de New York Red Bulls se viralizan por hermoso gesto para proteger de la lluvia a niños

La goleada del New York Red Bulls el pasado sábado 4-0 frente a un Inter Miami sin Lionel Messi no fue lo único destacado del encuentro porque tres días después, la cuenta del equipo en X (antes Twitter) mostró imágenes que no se vieron en la transmisión y que cautivaron a todos los aficionados de la MLS.

Con la lluvia torrencial que cayó ese día en el Red Bull Arena de New Jersey y aunado a las bajas temperaturas, las condiciones del encuentro parecían difíciles incluso desde el momento donde los jugadores saltaron al terreno de juego.

Y el 11 inicial, como es costumbre, se presentó en la cancha con niños ilusionados de compartir con sus ídolos, pero ese momento dejó una de las imágenes más especiales en lo que va de 2024 en el mundo del deporte.

Y todo comenzó gracias al delantero belga Dante Vanzeir quien se percató que el pequeño que lo acompañaba estaba sufriendo el frío consecuencia de la intensa lluvia, por lo que decidió quitarse su chaqueta y protegerlo con ella.

Como un gesto vale más que muchas palabras, sus compañeros empezaron a imitar la acción y uno tras otro fue quitándose la indumentaria para proteger a los infantes ante la mirada de admiración de ellos.

Parecía que había pasado desapercibido el momento en la previa del partido, pero la cuenta de Red Bulls rescató el video y rápidamente se volvió viral, logrando más de 1,000 reposteos y más de 5,000 likes.

Mira el video aquí:

We’re not crying, you are 🥹 pic.twitter.com/7Wiv2QUuqM — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) March 25, 2024

