Ex traductor de Shohei Ohtani habría mentido sobre su educación y experiencia laboral

La semana pasada el jugador de Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, se vio envuelto en una polémica por una transferencia de dinero que se habría realizado desde la cuenta del japonés a la de un corredor de apuestas. Presuntamente este dinero habría sido robado por su traductor, Ippei Mizuhara, para pagar una deuda de apuestas que tenía.

Ahora con las investigaciones en curso, parece que la polémica en torno a Mizuhara crece aún más. Pues aparentemente el ex traductor de Ohtani habría mentido con respecto a su formación académica.

Ippei tiene en su hoja de vida que se graduó en la Universidad de California en el año 2007. Sin embargo al pedir los registros de esa promoción, el nombre de Mizuhara no aparece en ningún archivo de la universidad ni como estudiante, ni como graduado, por lo que aparentemente no habría acudido en dicha casa de estudios, así lo informa el diario The Athletic en un reportaje.

Ippei Mizuhara, traductor de Shohei Ohtani. Crédito: AP

Mizuhara inició labores de traducción para Ohtani en 2018 cuando llegó a las Grandes Ligas con los Angels. Y en aquel momento parece que el traductor también mintió en su curriculum sobre su experiencia laboral.

El mismo reportaje del rotativo estadounidense afirma que en su hoja de vida Mizuhara habría informado que trabajó entre 2010 y 2012 como traductor del pelotero japonés Hideki Okajima cuando este jugaba para los Boston Red Sox.

Sin embargo la propia franquicia de la MLB negó este hecho y afirmó que durante el paso de Okajima en Boston quien sirvió como traductor del lanzador fue Ryo Shinkawa.

De igual manera Ippei había colocado en su curriculum a los New York Yankees como experiencia laboral. Pues según había acompañado al mismo Okajima en su traspaso al equipo, aunque este se cayó a último momento y no se concretó.

¿Cuánto cobraba Mizuhara como traductor de Ohtani?

A pesar de la dudosa hoja de vida de Ippei Mizuhara, logró ser traductor de uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas por cinco temporadas. Es por eso que su salario como intérprete de Ohtani estaba muy por encima del promedio.

Un traductor en MLB percibe un salario que va desde los $60,000 hasta los $150,000 dólares por año. Sin embargo, al ser Shohei Ohtani y la exigencia que requiere, además de que Mizuhara era casi la sombra del pelotero, algunos medios estadounidenses reportan que el traductor ganaba cerca de $400,000 dólares por temporada.

