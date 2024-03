Teatro latino en Nueva York. En español, en inglés y en ambos idiomas

Las varias compañías de teatro afiliadas a nuestra Hispanic Federation sufrieron los efectos de la pandemia del COVID 19, pero lograron superar ese largo período de inactividad y silencio gracias a su imaginación y esfuerzo, y también a la ayuda que les prestó nuestra organización.

Repertorio Español (138 Este de la Calle 27, en Manhattan), por ejemplo, sigue ofreciendo obras nuevas y clásicas. En los próximos días Repertorio estará presentando “La breve y maravillosa vida de Oscar Wao”, una adaptación del libro homónimo de Junot Díaz; “La dama boba”, adaptación de la obra de Lope de Vega; “Radojka”, de Fernando Schimdt y Christian Ibarzábal, y “Eva Luna”, una adaptación de la popular novela de Isabel Allende. Para más datos, visiten la página web de Repertorio Español.

Entre tanto, Teatro SEA (Clemente Center, 107 de la Calle Suffolk, en el Bajo Manhattan, 212-529-1545) ofrece obras para niñas y niños en diversos puntos de la ciudad. Las próximas serán “Ricitos y los tres ositos”, “Los colores de Frida” y “Pedro Animal se enamora”. Pueden averiguar fechas y horarios y adquirir entradas en el sitio web de Teatro SEA.

Thalia Spanish Theater ofrece un deslumbrante espectáculo de flamenco titulado “Las sin sombrero” en homenaje a las artistas españolas de la generación de 1927, que rompieron con tabúes y tradiciones opresoras.

Entre las varias actividades de Pregones/Teatro Rodante Puertorriqueño, se destaca es el estreno de “El deseo del astronauta”. Eso será el 2 de mayo en el 304 Oeste de la Calle 47. El guión y la música son de Alvan Colón Lespier, con música adicional de Desmar Guevara. Para más datos, consulten la página en línea de Pregones/PRTT.

Entretanto, el Instituto Arte Teatral Internacional, o IATI, tiene una sola obra anunciada para el futuro próximo. Se trata de “Ñachi”, de Nicolás Bascuñán, una alegoría sobre la cultura y las tradiciones de los mapuches, un pueblo ancestral del sur de Chile y partes de la Patagonia argentina. La obra, codirigida por Braulio Basilio y Roberto Cayuqueo y protagonizada por Paulina Escobar, se presentará en español con traducción al inglés del 26 al 28 de abril en el 64 Este de la Calle 4, en Manhattan. Para más información, llamen al (212) 505-6757 o visiten el sitio web de IATI.

Y, por último, People’s Theatre Project, o PTP. PTP (700 Oeste de la Calle 192, en Manhattan). Aunque la compañía es bilingüe, sus dos próximas presentaciones serán en inglés

Una es “Missing socks and a line of coke (or the baby fever play)”, una comedia de y por Rachel Lynett, dirigida por Mino Lora, que se presentará del 12 al 14 de abril. Y la otra es “We The People”, un espectáculo creado y representando por los jóvenes artistas de la Academia del People’s Theater, que se ofrecerá el 18 y 19 de mayo. Eso será bajo la dirección de Reyna Bonaparte, Sindy Castro, Candaceia Charles, Jing Dong y Vida Tayebati en la sala de Teatro Pregones, 575 de la Avenida Walton en el Bronx. Para más información, llamen al 646-398-9062.

Y si quieren saber más sobre la Hispanic Federation, pueden consultar aquí, o llamarnos a nuestra línea gratuita y bilingüe, (866) HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation