Fonseca se deja cautivar por el bolero junto a Gilberto Santarosa y Chucho Valdés

Cuando Fonseca se sienta con su guitarra, deja que sea el instrumento quien lo guíe. Y durante uno de esos momentos, se dejó llevar y terminó creando un tema muy romántico y a ritmo de bolero, un género nuevo para él, al cual bautizó con el nombre “Colección de Recuerdos”.

“La guitarra me fue llevando hacia un bolero, y el bolero hacia la melancolía, y la melancolía hacia el despecho, y hacia una reflexión sobre los amores que se acaban y que llegan a una calle sin salida antes de que uno se de cuenta de que si algo se hubiese hecho en el camino, quizás no se hubiese acabado”, explica el artista, famoso por temas como “Te Mando Flores”, “Arroyito”, “Eres Mi Sueño”, entre otros.

Y durante el proceso de preproducción del tema, Fonseca también sintió que al tema le iría muy bien una segunda voz y se le ocurrió llamar a un cantante a quien conoce desde hace tiempo y describe como “muy buen onda”: Gilberto Santarosa.

“Hice un primer demo y cuando la sentí ‘más vestida’ me imaginé a Gilberto allí. Se la envié para ver qué pensaba y me aceptó la invitación. Me hizo una pregunta que me honró y me divirtió mucho, me preguntó ‘quién escribió esa canción, y le dije ‘yo’, y se sorprendió mucho porque no se imaginaba que yo escribiera boleros”, cuenta sobre la reacción del llamado “Caballero de la Salsa’, quien también se ha destacado como intérprete de baladas y boleros.

Luego, el productor cubano Yadam González le sugirió invitar al pianista, compositor y arreglista Chucho Valdés, una de las figuras más destacadas del llamado jazz afrocubano moderno, quien también “aceptó inmediatamente”.

El músico colombiano ganador de ocho premios Grammy Latino, se confiesa amante del bolero y aunque no se considera experto, recuerda a maestros como Agustín Lara, Armando Manzanero y Benny Moré.

“He ido encontrando al bolero en distintos momentos de mi vida, y soy admirador del género…Pero nunca me había metido a hacer un bolero puro y llegó el momento de hacerlo y con los más grandes”, dice.

El nuevo sencillo se estrenó junto a un video musical grabado en el histórico Criteria Studios de Miami y dirigido por el reconocido fotógrafo Omar Cruz, el cual muestra de manera íntima la interacción de los tres artistas durante el proceso de creación de Colección de Recuerdos.

El video musical fue grabado en el histórico Criteria Studios de Miami de manera muy íntima. Omar Cruz

“Yo desde un principio quise que el video fuese documental, porque cuando uno tiene a un par de maestros como Gilberto y Chucho creo que no hay nada más valioso que verlos en acción”, dice destacando además el buen trabajo de Cruz, a quien llama “uno de los mejores fotógrafos que existen”.

Disponible ya en plataformas digitales, la canción constituye el tercer adelanto del próximo álbum de estudio de Fonseca, tras ‘Si tu me quieres’, que grabó junto a Juan Luis Guerra y que ganó un Grammy Latino, y ‘Canto a la vida’.

“Estoy terminando el álbum y lo vamos a lanzar la primera semana de mayo. Es un disco muy de raíces, y no me refiero a raíces colombianas”, confiesa sobre la producción que tendrá otras dos colaboraciones especiales.