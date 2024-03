No repitamos la historia y no pasemos por alto el impacto del VIH/SIDA en las mujeres

A medida que nos acercamos al final del Mes de la Historia de la Mujer, un momento conmemorativo para celebrar los logros y las contribuciones de las mujeres a la sociedad, pero también un momento para reflexionar sobre las cuestiones e inquietudes que afectan a las mujeres de hoy, no pasemos por alto el impacto del VIH/SIDA en las mujeres de todos los sectores de nuestra ciudad. Si bien hemos logrado grandes avances en la lucha contra el VIH durante más de 40 años, seguimos en una batalla constante contra su impacto desproporcionado en varios grupos poblacionales de nuestra comunidad.

Según la Oficina de Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., una de cada cuatro personas que viven con VIH en los Estados Unidos es una mujer. En Nueva York, cerca de 125,000 personas viven con el VIH y el 28% son mujeres (AIDSVu, Datos locales: Estado de Nueva York, 2021). Aquí en la ciudad de Nueva York, el 18% de los recién diagnosticados con VIH en 2022 eran mujeres y el 3% eran mujeres trans. De manera alarmante, más de la mitad de las nuevas infecciones ocurrieron entre mujeres de color y el 34% eran latinas (Informe de Vigilancia del VIH, 2022).

Hay otros hechos inquietantes sobre cómo el VIH/SIDA afecta a las mujeres en la ciudad de New York. Todavía se diagnostica el VIH a mujeres de todas las edades y, si bien las mujeres más jóvenes representan la mayoría de las nuevas infecciones, el 16% correspondía a mujeres de entre 50 y 59 años y el 11% tenían más de 60 años. La pobreza es un factor importante que coloca a las mujeres en un riesgo elevado de contraer el VIH; más del 93% de las personas recién diagnosticadas con el VIH experimentan algún nivel de pobreza.

Me desempeño como director ejecutivo de Acacia Network, una de las organizaciones de servicios humanos más importantes de Nueva York y la organización sin fines de lucro liderada por hispanos más grande del estado. En las áreas en las que atendemos, que incluyen el Bronx, Buffalo y Puerto Rico, soy testigo del impacto de la pobreza, la inestabilidad de la vivienda, la inseguridad alimentaria y el trauma en la salud de las personas. Entre los recién diagnosticados con VIH en el Bronx, más del 24% también reciben un diagnóstico simultáneo de SIDA. Este resultado es a menudo un factor de no tener acceso a la atención médica por no tener seguro o carecer de recursos suficientes.

Garantizar el acceso a la atención médica de calidad para quienes corren mayor riesgo de contraer el VIH es un área en la que podemos seguir avanzando. Los datos disponibles más recientes del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York muestran que el progreso en la mejora de los resultados de la atención del VIH se ha desacelerado con tendencias de cinco años relativamente planas en la vinculación con la atención dentro de los 30 días posteriores al diagnóstico, la supresión viral dentro de los 90 días posteriores al diagnóstico y la supresión viral en general. En Acacia Network hemos aumentado con éxito la supresión viral para nuestros pacientes con VIH en un 10% entre 2019 y 2022, y lo hemos hecho adoptando un enfoque de equipo de atención médica integrado y centrado en el paciente y trabajando en colaboración con nuestros socios comunitarios para ayudar a mejorar los resultados de los pacientes.

Para mejorar el acceso al tratamiento y la prevención del VIH, debemos continuar trabajando juntos como proveedores de salud comunitarios para maximizar los recursos y hacer nuestro mejor trabajo en nombre de los pacientes. Los planes de salud para necesidades especiales de Medicaid, como Amida Care, están diseñados específicamente para personas afectadas por el VIH. Amida Care trabaja en asociación con sus socios y proveedores como Acacia Network para garantizar que los socios reciban la atención que necesitan para llevar una vida sana y plena. Acacia Network fue uno de los proveedores comunitarios fundadores de Amida Care y actualmente represento a Acacia Network en su Junta Directiva. Más del 30% de los socios de Amida Care residen en el Bronx, y he visto de primera mano cómo su enfoque individual y afable en la atención al paciente marca una diferencia real en las vidas de sus socios.

No podemos poner fin a la epidemia de VIH/SIDA sin abordar las necesidades de prevención y tratamiento del VIH de las mujeres, especialmente las de color. Animo a las mujeres de todos los orígenes que son sexualmente activas a buscar la atención médica que necesitan y hacerse la prueba del VIH. Prestemos atención a los hechos, protejamos nuestra salud y ayudemos a poner fin al VIH/SIDA.

Lymaris Albors, CEO, Acacia Network; Representante de la Junta Directiva, Amida Care.