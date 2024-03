Opinión: La prohibición de TikTok en EEUU afectará al público y a los creadores

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para prohibir TikTok en las tiendas de aplicaciones del país, con 352 congresistas a favor y 65 en contra. Ahora el trámite debe pasar al Senado. Si finalmente sale adelante, el presidente Joe Biden ha anunciado que firmará la ley. Todo ello, salvo que TikTok se separe de sus dueños, la empresa china ByteDance. ¿La causa del debate? Los datos de ciudadanos norteamericanos en una compañía con “vínculos” con el gobierno de China. EEUU considera que es una amenaza para la seguridad nacional.

Más de 170 millones de estadounidenses utilizan TikTok actualmente. No será fácil para los legisladores de ambos partidos, ni para el presidente, adoptar una decisión así. Miles de jóvenes votantes no están de acuerdo con la ley, y 2024 es, como todo el mundo sabe, un año electoral muy importante. Tampoco parece fácil que alguna empresa norteamericana consiga comprar TikTok y así evitar su prohibición. Todo se verá. Sería la mejor solución, para no afectar a los jóvenes del país, y al mismo tiempo proteger sus datos.

TikTok ha estado en el filo de la navaja desde hace mucho tiempo. Hace seis meses, la plataforma impuso severas regulaciones con el fin de proteger a los menores de edad y limitar contenidos vulgares o discriminatorios. Sin embargo, dichas regulaciones son manejadas automáticamente por un algoritmo, que elimina o bloquea dicho contenido.

El proceso ha sido caótico. Usuarios honestos, que no infringen las reglas de la comunidad, se han visto afectados por la medida. Muchos creadores se han quejado por sus videos eliminados, o incluso por cuentas bloqueadas o limitadas. Y aunque TikTok asegura que las limitaciones “son un mito”, lo cierto es que muchos usuarios suben videos que aparecen como “no disponibles para ti”. Esto significa que, aunque el video fue publicado, TikTok lo limitó al público y no es visible.

¿Qué puede hacerse?

En cuanto a las arbitrariedades del nuevo algoritmo, contactar con TikTok es una odisea. No existe una manera directa, a diferencia de otras plataformas. La única forma es poner una queja en la aplicación, la cual será respondida, de forma automatizada, ¡por el algoritmo! Si se apelan los videos eliminados, en ocasiones serán restaurados. Sin embargo, las reclamaciones de videos limitados, que es una zona oscura, nunca son respondidas.

Como experta en TikTok, defiendo la permanencia de la plataforma en Estados Unidos. Desconozco realmente si, como dice la Administración, es un peligro para la seguridad nacional. Pero admito que TikTok tiene un largo camino aún para solucionar sus problemas de transparencia.

Estos problemas generan que usuarios y creadores emigren a otras plataformas como Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, Kik o Flip.

Paola Ruiz es creadora de contenidos en Miami, graduada de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. https://www.instagram.com/paoruizb_/