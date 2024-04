“Está haciendo un boxeo cerebral”: Julio César Chávez habla sobre la histórica victoria del Zurdo Ramírez

El histórico boxeador mexicano Julio César Chávez no deja de mostrar su apoyo a los peleadores mexicanos y se mostró bastante contento por la victoria que logró el peleador Gilberto “Zurdo” Ramírez la noche del sábado al superar a Arse Goulamirian por el título crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por decisión unánime en un combate bastante impresionante.

A pesar de su victoria el propio Julio César Chávez manifestó que no le gustó del todo la actuación que registró el Zurdo Ramírez en algunos momentos del combate y consideró que de haber registrado una mejor actuación pudo haber incluso logrado la conquista de la pelea por la vía del nocaut.

“Lo que no me gusta ver del Zurdo es que no tira los golpes con esa potencia que debe ser. Está haciendo un boxeo cerebral, no está conectando golpes de poder, pero sí lo está marque y marque y está punteando”, expresó el multicampeón mexicano en declaraciones ofrecidas para TV Azteca.

“Yo le pego más fuerte al costal que el Zurdo. Zurdo, te falta la garra, ese poder tú lo tienes mi Zurdo, sácalo. Pero sigo insistiendo, sus golpes no llevan nada de poder, parece que los está marcando nada más. El armenio tira los golpes con poder, pero sus golpes son muy esporádicos. Bien por el Zurdo, haciendo un trabajo inteligente, no con mucho golpeo, pero marcando los golpes, quitándose golpes”, agregó Julio César Chávez al considerar que su compatriota no mostró el mejor desempeño de poder que se esperaba en el cuadrilátero para alcanzar una contundente victoria contra su rival.

Chávez también destacó que le gustaron mucho los golpes que propinó el Zurdo Ramírez durante el quinto round, mientras que se lamentó por la falta de estilo que realizó el mexicano en el sexto round para poder vencer a su contrincante.

“Le falta ese estilo mexicano que emociona, que la gente se prenda, sobre todo que emocione, le falta aprender más a la gente, más combinaciones abajo y arriba, pero con potencia. A pesar de que el Zurdo está en un peso que no es de él, lo veo suelto. Sí le falta ese extra de tirar los golpes con más potencia, pero lo veo sobrado, moviendo la cintura”, enfatizó.

Con esta victoria por decisión unánime el Zurdo Ramírez logró hacer historia al convertirse en el primer campeón mexicano en la categoría de peso crucero tras terminar con una puntuación de 118-110 que le dio la cómoda victoria para demostrar que se encuentra en la élite del deporte.

