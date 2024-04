Todos a votar en la elección primaria de mañana

Este martes 2 de abril tendremos una importante elección primaria en Nueva York. Las personas inscritas como votantes que no sepan dónde votar, pueden averiguarlo llamando al (866) 868-3692 si residen en la Ciudad de Nueva York, y al (212) 868-3692 si viven en el Estado de Nueva York, pero fuera de la ciudad.

Sospecho que el de abril mucha gente llamará a esos números, de manera que también pueden obtener esa información visitando https://findmypollsite.vote.nyc/

Para que los votantes demócratas no se confundan, Joe Biden no aparecerá solo en las boletas, porque hay otro aspirante a la nominación presidencial. Se llama Dean Phillips, y es un miembro de la Cámara de Representantes de Minnesota.

Los neoyorquinos tendremos una segunda votación primaria en 2024. Eso será el 25 de junio, cuando decidiremos quiénes serán las y los candidatos de nuestros respectivos partidos para todas las bancas, escaños o curules –como cada cual las llame—de la Asamblea y el Senado del estado, además de nuestros candidatos y candidatas para el Congreso Nacional. Quiénes figurarán en esas boletas en junio es algo que aún se está decidiendo, y por eso quizá hayan visto en diversos puntos de la ciudad a hombres y mujeres pidiendo a los transeúntes que firmen unas hojas o peticiones. Cuando alguien que reside en ese distrito electoral y está inscrito como votante firma esa petición, no significa que apoye a ese candidato, sino que pide que se acepte oficialmente su candidatura.

Aunque todavía no sabemos quiénes aparecerán en las boletas en noviembre, sí sabemos que podremos votar por o contra la actualización de la Cláusula de Igualdad de Protección de la constitución estatal. De aprobarse ese cambio, la Carta Magna neoyorquina otorgará igual protección a todas y todos, independientemente de su “etnicidad, origen nacional, edad, discapacidad” o su “sexo, incluida la orientación sexual, la identidad de género y el género”.

En ninguna de las tres elecciones de este año se votará por orden de preferencia. Bajo ese sistema, en lugar de elegir un solo candidato por puesto podemos escoger hasta cinco aspirantes por cargo. Pero la votación por orden de preferencia se usa solamente en las contiendas locales de la Ciudad de Nueva York, y todas las elecciones de este año serán para cargos estatales y federales.

Finalmente, y respondiendo a varias personas que nos han preguntado si los inmigrantes indocumentados podrán votar en alguna de las elecciones de 2024, la respuesta es “no”.

Hace dos años, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó una ley que permitía que los neoyorquinos no ciudadanos votaran en las elecciones locales. Pero esa ley fue declarada inconstitucional en febrero pasado por un tribunal de apelaciones estatal.

Y en todo caso, las tres próximas elecciones de 2024 serán estatales y federales, no locales. Y en esas elecciones no pueden votar las personas que no son ciudadanas.

Me despido alentando a todas las personas que estén inscritas como votantes a que mañana digan presente en esta importante cita cívica.Si quieren más información sobre las labores de educación ciudadana de la Hispanic Federation, consulten aquí, o llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, (866) HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation