“Pelea contra los mejores”: Julio César Chávez Jr. prefiere a Jaime Munguía sobre Canelo Álvarez

Sin duda uno de los mejores boxeadores mexicanos de los últimos 15 años ha sido el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez. Quien en toda su carrera ha ganado 19 títulos mundiales y es el actual campeón indiscutido del peso supermediano.

Sin embargo, algunos parecen inclinarse por otros boxeadores a la hora de definir el mejor pugilista de la categoría en la actualidad. Ese es el caso de Julio César Chávez Jr. quien reveló que prefiere a Jaime Munguía sobre Canelo actualmente.

El comentario lo hizo el hijo del legendario Julio César Chávez en una entrevista para FightHype. En la que explicó los motivos por los que se inclina más por Munguía que por Canelo.

“Creo que es como. Canelo es una celebridad por su vibra. Pero a mí me gusta. Me gusta Munguía porque es más joven y pelea contra los mejores”, dijo Chávez Jr.

Jaime Munguía se mantiene invicto en su carrera. Crédito: AP

Jaime Munguía tiene 27 años y ya ha logrado ganarse un lugar en la élite del boxeo. Incluso para que el propio Canelo lo considerara para su próxima pelea el 4 de mayo en Las Vegas. Munguía tiene un récord invicto de 43 victorias, 34 de ellas por la vía del nocaut.

En cuanto a la tan esperada pelea de Munguía frente a Canelo por los cuatro títulos del peso supermediano. Julio César Chávez Jr. también dio su opinión y pronóstico.

“Veo mucho progreso en cada pelea, así que con Freddy Roach tengo confianza en Munguía, pero claro, Canelo es el favorito”, lanzó el junior.

Sin embargo, el propio Chávez Jr. afirma que Canelo viene muy estancado desde 2017. Mientras que Munguía ha evolucionado mucho. Por lo que le da el beneficio de la duda en esta esperada pelea.

Estado de salud de Julio César Chávez Jr.

Actualmente el boxeador de 38 años presenta una complicación en su hígado y sigue sometiéndose a exámenes médicos para descartar cualquier gravedad. El propio Julio César calmó a la audiencia a través de sus redes sociales.

“Vine a chequearme y me salió una bolita en el hígado, me voy a hacer un scan para ver cómo salí. Ojalá no sea nada y si es, pues ni pedo, no pasa nada”, explicó Chávez Jr.

Sigue leyendo:

·

·

·