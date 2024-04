Empoderando a las mujeres más allá del Mes de la Historia de la Mujer: Destacamos a un gerente comunitario de JPMorgan Chase

Celebrar los logros y contribuciones de las mujeres en los negocios es un esfuerzo atemporal. Aunque el Mes de la Historia de la Mujer ha pasado, seguimos honrando y celebrando a las mujeres en los negocios.

1) ¿Qué ha sido clave para su éxito a lo largo de su carrera?

La clave de mi éxito ha sido el duro trabajo inquebrantable inspirado en la incansable dedicación de mis padres que llegaron a la ciudad de Nueva York desde la República Dominicana. Vi a mi padre trabajar de 12-14 horas del día, incluidos los fines de semana, para cuidar de mi familia.

Su ética de trabajome impulsó a esforzarme en mi carrera, teniendo un impacto positivo a la vez que garantizaba un estilo de vida seguro desde el punto de vista financiero y generaba riqueza generacional para mi futura familia.

2) Si miramos hacia atrás, ¿qué es lo que nos gustaría saber cuando empezamos a trabajar por primera vez?

Si echamos la vista hacia atrás del comienzo de mi carrera, me gustaría haber conocido la importancia de establecer una red de contactos temprana y desarrollar relaciones, lo que habría acelerado mi carrera en el comienzo.

Una vez que me di cuenta de la importancia de estas habilidades, me fui de mi zona de confort. Me incorporé al Culture Council del Noreste de JPMorgan Chase y al Grupo de Recursos Empresariales Women on Move, donde busqué oportunidades para aumentar la visibilidad al conectarme con los líderes de la empresa. Esto me permitió mostrar mi trabajo, consolidar mis aspiraciones para el futuro y navegar por mi camino con un propósito.

3) ¿Cuáles son algunos consejos para que las mujeres se hagan cargo de su carrera y sus finanzas?

Es esencial establecer una dirección clara para su carrera identificando lo que realmente le motiva y cultivando la confianza necesaria para alcanzar sus objetivos a largo plazo.

Cuando me incorporé al Culture Council de JPMorgan Chase me enfrenté a importantes inseguridades vinculadas a mi edad y raza. Estaba rodeado de profesionales experimentados que creía que estaban mejor posicionados para aportar sus ideas. Al reconocer mi valor, me di cuenta de que me merecía un asiento en la mesa. Que mis perspectivas y contribuciones fueron igualmente perspicaces y significativas. Empecé a hablar sin reservas y a afirmar mi presencia.

Asumir el control de sus finanzas es tan importante como establecerse en su carrera profesional. Como gerente communitario, dirijo talleres informativos sobre salud financiera que enfatizan la importancia de la organización y de ser intencional con sus presupuestos y gastos.

Es importante presupuestar y establecer metas claras para mantenerse encaminado, ya sea para comprar una casa, comprar un automóvil o planificar unas vacaciones soñadas. Una base financiera sólida no solo refuerza su seguridad económica, sino que eleva todos los aspectos de su vida, incluida su carrera profesional. Potencia las opciones, reduce el estrés y prepara el terreno para el éxito a largo plazo.

4) ¿Quién es una mujer en su carrera que le ha dado forma y cómo le ha inspirado esa persona?

En la escuela secundaria, tuve la suerte de formar parte de un programa que hizo posible mi educación. Fui emparejada con una mujer extraordinaria cuya influencia ha dejado un impacto duradero tanto en mi vida personal como profesional.

Más allá de apoyar mi educación, me presentó nuevas experiencias de vida, llevándome fuera del Bronx por primera vez y descubriendo tesoros escondidos en los diferentes distritos de la ciudad de Nueva York. Me dio mi primera oportunidad de pasantía que sentó las bases para las habilidades profesionales vitales que utilizo hoy en día.

Su orientación me mostró que no solo era capaz de tener un gran éxito, sino que las mujeres pueden liderar en el lugar de trabajo, demostrando la fuerza y el poder que podemos encarnar.

5) ¿Cómo pueden las personas participar para celebrar y apoyar a las mujeres en el trabajo?

Para defender y animar a las mujeres en el trabajo, el compromiso activo es crucial. El establecimiento de grupos de recursos empresariales, como Women on the Move de JPMorgan Chase, fomenta la movilidad profesional.

Al organizar eventos de interconexóin, paneles perspicaces y facilitar las conexiones con los líderes de la empresa, estos grupos crean un entorno empoderador para el crecimiento y el apoyo profesional.