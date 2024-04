Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 4 al 10 de abril

Feria Internacional de Libros Antiguos

La Feria Internacional de Libros Antiguos de Nueva York (NYIABF) regresa al Park Avenue Armory (643 Park Avenue, Manhattan) del 4 al 7 de abril. Universalmente reconocida como la feria de libros antiguos más fina del mundo, la NYIABF reunirá a cerca de 200 expositores provenientes de todo el mundo, incluyendo Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia, Suiza y Reino Unido. En los últimos años, la NYIABF ha captado cada vez más la atención de jóvenes coleccionistas que buscan ofertas únicas a precios más accesibles. Los precios varían desde $50 hasta millones de dólares. Más información: https://www.nyantiquarianbookfair.com

Foto: Coleccion de trajes de España. S.l. (Paris), Gauguery, n.a (1786). Cortesía:NYIABF



OKAN en el Atrium del Lincoln Center

El grupo Afro-Cubano OKAN, liderado por las cantautoras Elizabeth Rodríguez en el violín y Magdelys Savigne en la percusión, se estará presentando este viernes 5 de abril en el Atrium del Lincoln Center (61 W 62nd St). La música alegre de esta agrupación no encaja en una sola categoría musical, sus tambores bulliciosos, ganchos pegajosos y letras en español sugieren que podría considerarse parte del género “alterlatino”, pero sus partituras ricamente producidas y su inclinación hacia la improvisación de alto vuelo evocan la fusión jazzística. A las 7:30 pm. Gratis. Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

“Las SinSombrero” en el Teatro Thalia

El Teatro Thalia presenta “Las SinSombrero flamenco”, un espectáculo de música, cante y baile flamenco basado en las mujeres artistas españolas de “La Generación del 27” conocidas como “las sinsombrero”, que creían en una sociedad justa buscando autonomía, carreras profesionales y libertad intelectual igual que los hombres. Dirigido por Yloy Ybarra, creado y coreografiado por Elisabet Torras y producido por Ángel Gil Orrios, con las bailaoras Elisabet Torras y Juana Cala y la artista invitada Victoria “La Grianera”. En la música estarán la cantaora-bailaora Barbara Martínez, la cantaora Olyda Ola y el guitarrista Adrián Alvarado. Del 5 al 21 de abril, jueves-viernes-sábados a las 8:00 pm y domingos a las 4:00 pmEl Thalia Spanish Theatre está ubicado en el 41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside (Queens). Boletos: www.thaliatheatre.org o llamando al (718) 729-3880.

Cortesía: Teatro Thalia

Laura Pausini en el Madison

Tras un rotundo éxito en Europa y Latinoamérica, Laura Pausini ya se encuentra en Estados Unidos y este sábado llega al Theater del Madison Square Garden con su décima gira mundial. La destacada cantante italiana está celebrando sus 30 años de carrera musical y el lanzamiento de su álbum “Almas paralelas”, del cual interpretará algunos de sus temas, además de sus mayores éxitos, como “Víveme”, “Amores Extraños” y “Entre Tú y Mil Mares”. A las 8:00 pm. Entradas: ticketmaster.com.

Foto: Ines Lourenco

Gilberto Santa Rosa en el Radio City

Este sábado 6 de abril, la salsa regresa al Radio City de la mano de uno de sus principales exponentes, Gilberto Santa Rosa y su gira “Auténtico”, que está llevando con éxito a diversas ciudades del país. El llamado “Caballero de la salsa” traerá sus temas más conocidos, como “Perdóname” y “Yo la agarro bajando”, al famoso escenario de la ciudad. A las 8:00 pm. Entradas en ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Exhibición “Tierra” en el MoMA PS1

El MoMA PS1 inaugura esta semana el trabajo de la artista guatemalteca Regina José Galindo, una monumental instalación de video llamada Tierra, la cual explora las conexiones entre la explotación laboral, los recursos y la vida humana en Guatemala. Evocando imágenes de fosas comunes excavadas por máquinas, la obra llama la atención sobre la masacre de cientos de miles de personas indígenas, en su mayoría Maya Ixil, durante la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996). La obra se estrena este jueves 4 de abril mientras que el sábado 6 habrá una jornada de Open House donde se presentarán lecturas de poesía en español de Galindo a las 5:30 pm. Más información: https://www.momaps1.org.

Foto: Regina Jose Galindo. Tierra (Still). 2013. The Museum of Modern Art, New York. Gift of Mario Cader-Frech through the Latin American and Caribbean Fund.

Show de comedia dominicana

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) estará presentando el show cómico “El Dominicano es un chiste”, que presenta a algunos de los comediantes de primera generación más queridos de la República Dominicana, Jockey Santos, Felipe Polanco “Borunga” y Cuquín Victoria, junto a Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo. El público se reirá al escucharlos hablar de lo que significa ser dominicano, a través de historias, anécdotas, parodias y chistes. Los comediantes llevan más de cuatro décadas actuando y su espectáculo más reciente, Stand Viejos, los ha aclamado como una de las mejores actuaciones cómicas de su país. Sábado 6 de abril a las 8:00 pm. Entradas llamando al 718-960-8833 o en https://www.lehmancenter.org/events/dominican-comedy.

Foto: Lehman Center

Presentación de poesía puertorriqueña

La Casa de la Herencia Cultural Puertorriqueña, en colaboración con las escritoras Myrna Nieves y Yarisa Colón Torres, invita a celebrar la publicación del libro de la poeta puertorriqueña Mairym Cruz Bernal, “Esta manera de volar en globo”, publicado por la Editorial Lúdika. Cruz-Bernal es poeta, editora, traductora, columnista y ensayista, y entre otros méritos, presidió el PEN-Puerto Rico y dirigió el Grupo Puertas: Movimiento artístico-literario de fin de siglo. La presentación se llevará a cabo en el teatro Black Box de El Barrio ‘s Artspace PS 109 (215 East 99 Street,Manhattan), este sábado 6 de abril de 6:00 a 8:00 pm. Gratis.

Foto: Noah Andras

Fiesta para ver el eclipse solar

El lunes 8 de abril, el Cementerio Green-Wood (Fifth Avenue and 25th Street, Brooklyn) será el lugar ideal para presenciar el último eclipse solar parcial visible desde Nueva York hasta 2045. El evento comenzará a la 1:30pm; el eclipse parcial comenzará a las 2:10pm, alcanzará su máximo a las 3:25pm y terminará a las 4:36 pm. Habrá actividades familiares en curso durante toda la tarde, incluida la observación del eclipse a través de telescopios con astrónomos aficionados y la proyección de la vista del telescopio en una pantalla grande. En la Capilla Histórica, los asistentes podrán ver el eclipse solar total tal como aparece en el camino de la totalidad, transmitido desde la NASA. Para obtener más información sobre el evento, visite: https://www.green-wood.com/event/solar-eclipse-2024.

Foto: Green-Wood Cemetery

El eclipse solar desde Tavern on the Green

El lunes 8 de abril, Tavern on the Green ( entrada de la calle 67 y Central Park West) tendrá su primera Fiesta de Observación de Eclipse Solar, ofreciendo cócteles temáticos, clásicos de comida icónica como la hamburguesa de Tavern, una galleta exclusivamente temática en blanco y negro y gafas de protección para ver el eclipse de manera segura. El evento de observación se llevará a cabo en el patio del famoso restaurante de Central Park, de 2:00 PM a 5:00 PM, contará con un astrónomo de la Universidad de Columbia quien ofrecerá una presentación educativa de 30 minutos para explicar más sobre el eclipse, como por qué sucede y por qué este eclipse en particular es tan raro. Más información: https://www.tavernonthegreen.com/

Foto: Courtyard-Paolo Verzani

The Public Hotel estrena two fifteen

La ciudad cuenta con un nuevo bar de cócteles en The Public Hotel (215 Chrystie Street) tras la reciente apertura de “two fifteen”, una colaboración entre Ian Schrager y Nur Khan, reconocidos profesionales de la vida nocturna de Nueva York. El lugar ofrece tragos elevados e innovadores y también albergará regularmente actuaciones musicales sorpresa de los artistas más vanguardistas de hoy. La galardonada maestra mixóloga Charlotte Voisey fue elegida para diseñar el programa de bebidas, que contiene cócteles de champán, giros modernos a clásicos, bebidas con colores vibrantes y opciones sin alcohol. El cóctel exclusivo del bar, el Gold Bellini hecho a medida, está inspirado en el bellini original de Venecia de la década de 1940. Para completar el menú, también hay bocadillos ligeros disponibles, que incluyen ostras, cóctel de camarones, ceviche y más. Información: https://www.publichotels.com/newyork.

Foto: The Public Hotel

Nuevo en Broadway: The Notebook

La exitosa novela de Nicholas Sparks, que inspiró la famosa película “The Notebook”, revivió una vez para dar vida a un nuevo musical de Broadway. La producción narra de manera original la historia de amor de Alie y Noah, dos personas de diferentes mundos que comparten una vida de amor a pesar de las fuerzas que amenazan con separarlos, en un retrato profundamente conmovedor del poder perdurable del amor.

Producido por Kevin McCollum y Kurt Deutsch, The Notebook cuenta con música y letras de Ingrid Michaelson y un libreto de la dramaturga Bekah Brunstetter (escritora y productora de “This Is Us” de NBC, The Cake). La producción está dirigida por Michael Greif (Dear Evan Hansen, Next to Normal, RENT) y Schele Williams (Aida, The Wiz), con coreografía de Katie Spelman (Coreógrafa Asociada en Moulin Rouge! The Musical).

El elenco de The Notebook incluye a la ganadora del Tony Award Maryann Plunkett como la Mayor Allie, Dorian Harewood como el Mayor Noah, Joy Woods como la Allie Intermedia, Ryan Vasquez como el Noah Intermedio, Jordan Tyson como la Allie Joven, John Cardoza como el Noah Joven, Andréa Burns como la Madre/Enfermera Lori, Carson Stewart como Johnny/Fin. The Notebook llega a Broadway después de una exitosa primera presentación en el Chicago Shakespeare Theater en otoño de 2022. En el Schoenfeld Theatre (236 W. 45th Street). Entradas en: https://notebookmusical.com.

Foto: Julieta Cervantes

La agenda se publica todos los jueves.