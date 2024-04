Ariadna Gutiérrez sube a temperatura al entrenar en ‘La Casa de los Famosos 4’ con diminuto bikini

Ariadna Gutiérrez subió la temperatura este jueves en ‘La Casa de los Famosos 4’ al cumplir con una rutina de ejercicios junto a sus compañeros del cuarto Tierra.

En esta actividad, la modelo colombiana hizo una vez más uso de su buen gusto para la moda y decidió ejercitarse mientras lucía un diminuto, pero colorido traje de baño.

Las imágenes, que fueron grabadas y compartidas posteriormente en cuentas de aficionados, han obtenido varios comentarios, algunos para hablar de la belleza de la nacida en Sincelejo y otros para opinar que no debió vestir así.

“Qué cuerpazo tiene Ari”, “Así los quiere tener a todos esa miss. Solo que la atiendan, la miren, y le hablen a ella”, “Ariadna la tiene clara”, dijeron algunos fanáticos del programa de telerrealidad.

Ariadna Gutiérrez en ‘La Casa de los Famosos 4’

En los últimos días, Ariadna Gutiérrez ha protagonizado varios momentos importantes en ‘La Casa de los Famosos 4’, sobre todo cuando se le declaró el cantante Lupillo Rivera.

Pese a que el ‘Toro del Corrido’ le fue sincero con sus sentimientos, la colombiana le dijo que no estaba interesada y que lo mejor era que se enfocara en la competencia, pues su objetivo en el reality show no era otro que ese.

“No me molesta, pero para mi es muy difícil darle paso con todo lo que está pasando y también yo necesito que tú estés enfocado en esta recta final que es lo más importante, porque si tú no estás enfocado, ninguno del cuarto está enfocado. No quiero que esto sea una distracción para nosotros”, dijo hace unos días en en una conversación que tuvieron en la sala de la casa.

Además de esto, afirmó: “Para eso estamos aquí, si yo fuera una persona egoísta, me meto contigo, el foco, no sé qué y ya. Me olvido y no me importa el resto del mundo, prefiero salirme el próximo lunes”.

La colombiana ha ganado bastante protagonismo por su carácter, elegancia y buenos outfits dentro de la casa y además, claro está, por las intenciones amorosas que tuvo Lupillo Rivera con ella y que hicieron que muchos se interesaran en ver qué podría pasar.