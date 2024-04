NYC demanda a compañías por distribución de cigarrillos electrónicos de sabores

El alcalde Eric Adams y la asesora corporativa de la ciudad de Nueva York, Sylvia O. Hinds-Radix, anunciaron este jueves que la Gran Manzana ha presentado una demanda contra 11 mayoristas por su participación en la venta ilegal de cigarrillos electrónicos desechables de sabores, los más populares dispositivos de vapeo entre los jóvenes de secundaria e intermedia.

Se alega que los 11 acusados, ubicados en Brooklyn, Queens, Long Island y el norte del estado de Nueva York, distribuyeron y continúan comercializando cigarrillos electrónicos de sabores, como Strawberry Colada, Mellow Mint, Blueberry Energize, y Frozen Creamsicle, en locales minoristas de vapeo, tiendas de conveniencia y directamente a los consumidores a través de Internet, en violación de las leyes federales, del estado de Nueva York y el área metropolitana.

La demanda busca impedir que los demandados sigan vendiendo estos artículos ilegales y sanciones según los estatutos estatales y municipales. La demanda complementa la querella federal pendiente de la ciudad de 2023, en la que dos acusados ​​en ese caso ya están sujetos a órdenes judiciales que prohíben sus ventas y envíos de cigarrillos electrónicos con sabores a la ciudad.

“Parte de proteger la seguridad pública significa proteger la salud de los neoyorquinos, incluidos los más vulnerables (nuestros niños), y esta administración está comprometida a hacer cumplir la ley cuando se trata de ventas ilegales de vaporizadores”, expresó el alcalde Adams en una conferencia de prensa.

“Esta demanda ayudará a responsabilizar a 11 mayoristas por su participación en la venta ilegal de cigarrillos electrónicos desechables con sabores, en un momento en que la adicción a la nicotina entre los jóvenes de secundaria y preparatoria está aumentando. No nos quedaremos quietos y permitiremos que continúe este comportamiento codicioso, dañino y abiertamente ilegal”, aseguró.

A su vez, la abogada de la corporación Hinds-Radix, dijo: “La ciudad de Nueva York utilizará todas las herramientas que pueda contra las empresas que están alimentando la epidemia de uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y socavando la salud pública”.

Niveles elevados de nicotina

Muchos cigarrillos electrónicos proporcionan niveles de nicotina muy superiores a los de los cigarrillos convencionales. Además, las autoridades sanitarias federales, como el Cirujano General de los EEUU y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA), dicen que los sabores atractivos para los jóvenes en los cigarrillos electrónicos tientan a los niños a “vapear” .

Los envases de personajes de dibujos animados en los cigarrillos electrónicos dirigidos a los jóvenes también han contribuido a la epidemia de adicción a la nicotina entre los chicos de secundaria y escuela intermedia.

“No nos quedaremos de brazos cruzados cuando las empresas antepongan repetidamente las ganancias a la salud de los neoyorquinos, especialmente de nuestros preciosos jóvenes”, mencionó al respecto el Dr. Ashwin Vasan, comisionado del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York.

Según la FDA, entre 2017 y 2019, el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes casi se duplicó.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Tabaco en la Juventud de 2022, revelaron que uno de cada diez estudiantes de secundaria e intermedia en todo el país había utilizado cigarrillos electrónicos en un período de muestra de 30 días.

Las compañías demandadas

EnvironMD Group LLC, GT Imports, Kayla Wholesale, Inc., d/b/a The Vapery, KLCC Wholesale Inc., V. Trading, LLC,Pioneer Distribution, Inc. a/k/a Wevapeusa.com a/k/a Seller Supreme LLC, RZ Smoke Inc., Star Zone Inc., Urban Smoke Distributors, Vape More Inc. and More LLC y Vape Plus Distribution Corp. a/k/a G&A Distribution.