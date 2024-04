“Solo una por juego”: Los Yankees limitan el uso de cadenas para Alex Verdugo

Los New York Yankees hicieron varios movimientos en su plantilla de cara a la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Una de las piezas que adquirieron para reforzar los jardines fue al jugador de ascendencia mexicana Alex Verdugo.

El jardinero de 28 años llegó procedente de los Boston Red Sox y ahora que se encuentra en la Gran Manzana empieza a darse cuenta que las cosas son muy diferentes. Pues las políticas de los Yankees para sus jugadores son algo estrictas.

El primer gran cambio que tuvo que hacer Verdugo fue quitarse la barba. Pues es muy bien conocido que la gerencia de los Yankees no permite el uso de barba (solo bigote) a sus jugadores.

Ahora recientemente se dio a conocer por el propio pelotero que el manager Aaron Boone le limitó a Verdugo el uso de cadenas durante el juego. Pues el mexicano estaba acostumbrado a usar entre tres a seis cadenas en cada encuentro en su etapa con los Red Sox.

Alex Verdugo en su etapa con los Red Sox y el uso de varias cadenas para jugar. Crédito: Charles Krupa | AP

“Ha sido difícil. Estoy acostumbrado a usar tres o cuatro”, comentó Verdugo para MLB.com sobre la limitante que tiene en su nuevo equipo para usar las cadenas que quiera.

En los últimos encuentros Verdugo ha acatado la norma de los Yankees y se le ha visto con una sola cadena en su cuello durante el juego. Esta es una pieza cubierta de diamantes valorada en $15,000 dólares.

Aunque ahora lleva esta cadena en cada uno de los juegos, no es la favorita del jugador. “Mi cadena favorita es en realidad una personalizada que hice para mi mamá que estaba pasando por un cáncer de mama, pero no la uso mucho porque no quiero romperla”, explicó el mexicano.

Verdugo y su nuevo dorsal

En las cuatro temporadas que Alex Verdugo jugó con los Boston Red Sox, el jardinero usó el dorsal “99” en su camiseta. Sin embargo, ahora que llegó a Nueva York este número estaba ya ocupado, nada más y nada menos que por el capitán del equipo Aaron Judge.

Ante no poder usar su característico “99”, Verdugo optó por usar el dorsal “24” el cual estaba libre. Sin embargo no dejó de comentar en forma de broma, que volvería a usar el “99” cuando Judge le deje.

“Judge quiere mi 99. Ya veremos cómo le va este año”, dijo Verdugo entre risas. El propio Aaron siguió la broma de Alex comentando que “Tengo que ganármelo”.

