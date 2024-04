Clavadista sufrió aparatosa caída en la apertura oficial del Centro Acuático en París 2024 [Video]

Las imágenes de la aparatosa caída de Alexis Jandard ante la mirada del presidente francés Emmanuel Macron el jueves se hicieron virales, al igual que la irónicas explicaciones que ofreció el clavadista galo.

Alexis Jandard participaba en una demostración de clavados cuando resbaló sobre el trampolín antes de precipitarse de espaldas al agua.

“Gracias a todos por su apoyo. Para su información, mi espalda está bien, pero mi ego… Fue el peor momento para que me pasara esto, pero me lo tomo en broma”, mencionó entre risas Jandard, que inclusive se cruzó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que estaba presente en el evento. “Me resbalé, jefe”, fue el mensaje para el mandatario galo.

Sucedió hoy en la apertura oficial simbólica del Centro Acuático en @Paris2024 Que solo quede en una anécdota y no sea una imagen representativa. pic.twitter.com/BjXxEmNCJE — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) April 5, 2024

Tanto él como sus compañeros Gwendal Bisch y Jules Bouyer, presentes en la prueba sobre la plancha, competirán en los Juegos Olímpicos que se celebrarán dentro de pocas semanas en la capital francesa.

Por cieto, este percance no le impedirá a Jandard competir en los JJOO, donde buscará subirse al podio por primera vez luego de haber presenciado Tokio 2020 obteniendo el puesto 16 en la prueba de 3 metros de trampolín.

“Conocemos nuestra disciplina. Sabemos lo que causa. Sabemos que son cosas que pueden pasar. A los ojos del gran público puede parecer impresionante, un poco ridículo, pero para nosotros son cosas que suceden. Siempre hay un riesgo. Tenía que suceder delante del señor presidente y delante de toda Francia. Elegimos nuestro momento adecuado, creo”, fue otra de sus irónicas frases.

“Lo que pasó fue simplemente estúpido. Llegué a mi apoyo y mi pierna cedió. No me resbalé ni nada. Después me caí sobre el tablero. Es antideslizante y además la tabla era nueva, bonita y creo que todavía tengo la espalda en la tabla. Pequeños riesgos. Además fue en vivo así que obviamente terminamos así. Es una pena, pero es gracioso. Cuando das un paso atrás, es gracioso”, expresó en un aentrevista.

Jandard además fue medallista en el Campeonato Mundial de Budapest, Hungría (plata en equipo mixto), y el de Fukuoka, Japón (bronce en trampolín de 3 metros sincronizado).

