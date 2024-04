Declaran “inseguros” 3 edificios en NJ por roturas tras temblor y 10 familias son reubicadas; no hay daños ni víctimas en Nueva York

Tres edificios en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, fueron declarados “inseguros” tras exhibir roturas luego del temblor de magnitud 4.8 que se sintió esta mañana en el área triestatal.

Las edificios están ubicados en la 7ma Avenida de esa ciudad y sufrieron daños estructurales, según el director de seguridad pública de Newark, Fritz Fragé. No se han reportado lesiones, pero al menos 10 familias, incluyendo entre sus miembros a 25 adultos y tres niños, han sido reubicadas, dijeron las autoridades.

En Nueva York se sintió el sismo a las 10:23 a.m. del viernes, pero no se han reportados víctimas ni daños físicos hasta el momento, informaron los bomberos FDNY y la policía NYPD. Se ha pedido a los residentes que no llamen al 911 a menos que tengan una emergencia real.

“El epicentro del terremoto se encontraba a más de 30 millas de distancia” de Newark, dijo Fragé en un comunicado. “Todos los edificios de la ciudad, incluido el Ayuntamiento y los centros recreativos, están cerrados”.

Actualmente las autoridades están inspeccionando otros edificios en Newark en busca de posibles daños y cortes de energía, dijeron los funcionarios a Pix11.

El temblor se sintió alrededor del área triestatal, especialmente en los rascacielos típicos de Nueva York. El Servicio Geológico de Estados Unidos​ (USGS) reportó una magnitud de 4.8, que es un tamaño moderado y en una región que realmente no sufre terremotos. El epicentro se ubicó en las afueras de la localidad Lebanon en Nueva Jersey.

Con Edison dijo que no tienen reportes de cortes o daños, algo que sí había sucedido previamente esta semana debido a las fuertes lluvias que dejaron a una mujer muerta en el condado Westchester de Nueva York.

Este temblor se produjo dos días después de que un gran terremoto mortal de magnitud 7.7 sacudiera Taiwán, siendo el mayor sismo ocurrido allí en 25 años.

Un estudio de 2008 de la Universidad Columbia encontró que el área de Nueva York tenía un riesgo “sustancialmente mayor” de sufrir un terremoto de magnitud 6 ó 7 de lo que se pensaba anteriormente, recordó Forexlive. El último temblor fuerte en Nueva York fue de 5.3 el 20 de abril en 2002, según USGS.