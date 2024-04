Eclipse solar: Cuándo y a qué hora se podrá ver en Nueva York

Con gran emoción y expectativa, millones de personas en Estados Unidos se preparan para presenciar el fenómeno astronómico más esperado del año: el eclipse solar total del 8 de abril de 2024.

Este evento celestial, que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ofrecerá un espectáculo único en el cielo, convirtiendo el día en noche por unos preciosos minutos. Para los residentes de Nueva York y las regiones circundantes, es esencial conocer los horarios precisos en cada área para no perderse ni un segundo de este espectáculo cósmico.

Es importante destacar que Nueva York, así como en algunas de sus ciudades vecinas, el eclipse solar total será visible en diferentes momentos y con diferentes grados de intensidad. A continuación, te detallaremos los horarios específicos del eclipse para varias regiones clave del estado.

Eclipse solar: A qué hora podremos verlo en Nueva York

La mejor hora para presenciar el eclipse solar total del 8 de abril de 2024 varía según la ubicación. En Nueva York, este espectacular evento astronómico ofrecerá un espectáculo celestial que no debe perderse.

Durante la tarde de ese día, un eclipse total engalanará las partes occidental y norte del estado de Nueva York. En menos de 15 minutos, entre las 15:15 y las 15:30 horas (ET), la Luna se deslizará entre la Tierra y el Sol, transformando el día en noche durante un período que oscila entre minuto y medio y 3 minutos y medio.

La ruta del eclipse, en su totalidad, que abarca aproximadamente 100 millas de ancho, se extenderá desde la parte suroeste del estado poco después de las 15:15 horas (ET) hasta el norte de Nueva York poco antes de las 15:30 horas (ET). Ciudades y pueblos dentro de esta ruta privilegiada incluyen Jamestown, Buffalo, Rochester, Syracuse, Watertown, Old Forge, Lake Placid y Plattsburgh. Todo el evento, desde el primer momento en que el Sol se oculta detrás de la Luna hasta los últimos instantes en que la sombra lunar se proyecta, durará hasta 2 horas y media.

Aunque algunas zonas del estado, como Long Island, no estarán dentro de la ruta de totalidad, aún se podrá disfrutar de un espectáculo celestial notable. Se espera que Long Island tenga una cobertura solar del 88%, mientras que la ciudad de Nueva York experimentará una cobertura del 89%, llegando al 96% en la Región Capital.

Para los neoyorquinos, el eclipse comenzará como un eclipse parcial alrededor de las 14 horas (ET), alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:25 horas (ET), según la Autoridad en el Tiempo. Se espera que el eclipse parcial concluya en la ciudad de Nueva York alrededor de las 16:36 horas (ET), ofreciendo a los observadores una experiencia celestial incomparable.

Aquí están los horarios detallados del eclipse para varias regiones clave del estado:

1) Jamestown:

* Comienza el eclipse parcial: 14:03:38 horas

* Comienza el eclipse total: 15:17:55 horas

* Finaliza el eclipse total: 15:20:46 horas

* Finaliza el eclipse parcial: 16:31:43 horas

* Duración de la totalidad: 2 minutos, 51 segundos

2) Buffalo:

* Comienza el eclipse parcial: 14:04:56 horas

* Comienza el eclipse total: 15:18:20 horas

* Finaliza el eclipse total: 15:22:06 horas

* Finaliza el eclipse parcial: 16:32:10 horas

* Duración de la totalidad: 3 minutos, 46 segundos.

3) Rochester:

* Comienza el eclipse parcial: 14:07:00 horas

* Comienza el eclipse total: 15:20:08 horas

* Finaliza el eclipse total: 15:23:47 horas

* Finaliza el eclipse parcial: 16:33:26 horas

* Duración de la totalidad: 3 minutos, 39 segundos

4) Syracuse:

* Comienza el eclipse parcial: 14:09:01 horas

* Comienza el eclipse total: 15:23:03 horas

* Finaliza el eclipse total: 15:24:30 horas

* Finaliza el eclipse parcial: 16:34:49 horas

* Duración de la totalidad: 1 minuto, 27 segundos

5) Watertown:

* Comienza el eclipse parcial: 14:10:05 horas

* Comienza el eclipse total: 15:22:33 horas

* Finaliza el eclipse total: 15:26:12 horas

* Finaliza el eclipse parcial: 16:35:01 horas

* Duración de la totalidad: 3 minutos, 39 segundos

6) Lake Placid:

* Comienza el eclipse parcial: 14:13:02 horas

* Comienza el eclipse total: 15:25:07 horas

* Finaliza el eclipse total: 15:28:29 horas

* Finaliza el eclipse parcial: 16:36:43 horas

* Duración de la totalidad: 3 minutos, 21 segundos

7) Plattsburgh:

* Comienza el eclipse parcial: 14:14:03 horas

* Comienza el eclipse total: 15:25:44 horas

* Finaliza el eclipse total: 15:29:18 horas

* Finaliza el eclipse parcial: 16:37:07 horas

* Duración de la totalidad: 3 minutos, 34 segundos

Estos horarios detallados proporcionan una guía valiosa para los entusiastas del espacio y los observadores del eclipse que planean sumergirse completamente en este evento astronómico.

