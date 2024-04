NYC crea nuevo consejo para identificar y capacitar a talentos profesionales

La Ciudad de Nueva York lanzó el Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral en donde un grupo de líderes de la comunidad empresarial, instituciones educativas, sindicatos y proveedores de capacitación, ayudarán a desarrollar estrategias que ayudarán a los neoyorquinos a encontrar carreras que sostengan a las familias y a los empleadores.

Una inversión inicial de $3,5 millones, identificará posibles socios del sector privado y sin fines de lucro, que estén interesados en desarrollar nuevos programas de aprendizaje y transformar las iniciativas existentes de desarrollo de talentos en aprendizajes estructurados.

“Si bien nuestra ciudad ha recuperado todos los empleos del sector privado, perdidos durante la pandemia, nuestra recuperación no ha beneficiado a todos los neoyorquinos de manera equitativa. Para cambiar esto, necesitamos socios de todos los rincones de nuestra ciudad” explicó el alcalde Adams.

El Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral hará recomendaciones a la Oficina de Talento y Desarrollo de la Fuerza Laboral de la Alcaldía (NYC Talent) y a la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de la Ciudad de Nueva York, que es responsable de administrar entre $60 millones y $100 millones en fondos federales anuales de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral.

Presidente inaugural

Asimismo, se confirmó que Rob Speyer, director ejecutivo de Tishman Speyer, será el presidente inaugural del Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

Speyer ha liderado la estrategia de expansión y diversificación global de la empresa, aumentando sus activos bajo administración a más de $65 mil millones y lanzando nuevas líneas de negocios que incluyen vivienda, industria, ciencias biológicas e inversión de riesgo.

Además, es el presidente de la junta asesora del Fondo de la Alcaldía para el Avance de la Ciudad de Nueva York, nombrado por primera vez por el alcalde Bloomberg en 2006, reelegido por el alcalde de Blasio en 2014 y, más recientemente, reelegido por el alcalde Adams.

También es co presidente de Partnership for New York City y miembro del Consejo de directores ejecutivos de New York Jobs.

“Espero colaborar con mis compañeros miembros de este consejo, para identificar las trayectorias profesionales más prometedoras para los neoyorquinos de hoy y de mañana”, destacó el asesor municipal.

El lanzamiento de este grupo asesor, cumple con otra recomendación clave del Grupo de Trabajo sobre el Futuro de los Trabajadores de la administración Adams, que creó “Caminos hacia una economía inclusiva”, un plan para reforzar el ecosistema de talento de la ciudad y crear una economía equitativa.

Para promover este objetivo, la administración lanzó recientemente “Jobs NYC”, un esfuerzo múltiple para reducir las barreras a las oportunidades económicas y brindar servicios de desarrollo laboral, directamente a las comunidades de los cinco condados que experimentan un alto desempleo.

A principios de este año, el alcalde Adams dio a conocer un plan, el primero de su tipo, para hacer crecer la economía ecológica de la ciudad y posicionar mejor a los neoyorquinos para que se beneficien de los casi 400,000 empleos “verdes” proyectados en la ciudad de Nueva York para 2040.