Sergio Basáñez de galán de telenovelas a vender caldo de huesos

Sergio Basáñez explicó que la idea de vender caldos de hueso surgió a raíz de una experiencia personal que tuvo con este alimento. Después de investigar e informarse más sobre los beneficios para la salud, decidió emprender este nuevo negocio, pues parece que el tema de las telenovelas no siguió fluyendo como debería.

“Que tal amigos. Ya tengo cuatro meses tomando mi caldo de huesos Baak. Me ha ido sensacional. Espero que nos sigan apoyando comprándolo”, compartió en una publicación realizada en Instagram.

El actor asegura que los caldos de hueso son una excelente forma de obtener nutrientes y vitaminas esenciales para el cuerpo, además de ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud digestiva. Por ello, decidió compartir esta información con sus seguidores y ofrecerles la opción de adquirir sus propios productos de manera artesanal.

“Pero, ahora les tengo una sorpresa, salió el caldo de hueso para mascotas; para su perro, para su gato, ¿qué le parece? Está sensacional. Por favor, pruébelo, verá que va a hacer muy feliz a su mascota”, agregó en el video.

Con esta nueva aventura, Basáñez demostró una vez más su versatilidad y capacidad para reinventarse en el mundo del espectáculo. Aunque su carrera como actor sigue siendo una parte importante de su vida, ahora también se dedica a promover un estilo de vida más saludable a través de sus caldos de hueso. Sin duda, un ejemplo de que nunca es tarde para explorar nuevas pasiones y seguir creciendo.

Fans de Sergio Basáñez hablan del producto del actor

“¡Excelente!! ¿Y, donde puedo ver los costos? Ese caldito de huesos. ¡Excelente para mi ayuno intermitente prolongado”, “Yo quiero! Como se pide o dónde se compra en la CDMX?”, “Es mi segunda caja y me ha funcionado muy bien respectó a la digestión, excelente mi gatitas también lo probarán”, “Qué genial! Será que maneja envíos a domicilio a otros estados?“, “Lo amo!!! Lo tomo y no saben la diferencia en piel y en cómo me siento”, “Yo quiero una caja y además con la firma de Sergio Basáñez”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

